Von Christoph Slangen, RNZ Berlin

Berlin. Vollmundige Politiker-Bekenntnisse gegen Abzocke an der Tankstelle haben Konjunktur. Doch tatkräftige Gegenmaßnahmen sind nicht in Sicht. Machtlos gegen Preiswucher an der Zapfsäule? Hintergründe zu den Vor- und Nachteilen der Modelle.

Was plant der Bundesrat?

Die Bundesländer forderten die Bundesregierung am Freitag auf, Maßnahmen gegen kurzfristige Preiserhöhungen zu prüfen. Es geht um das österreichische Modell, bei dem Preise nur einmal am Tag - dort um 12 Uhr mittags - erhöht werden dürfen. Prüfvariante Zwei ist das Modell in Westaustralien, bei dem die Preise am Vortag bis 14 Uhr gemeldet werden müssen und dann ab sechs Uhr morgens für 24 Stunden gelten.

Wird die Preistreiberei so eingedämmt?

Der Haupteffekt wäre eine größere Stabilität der Benzinpreise. Gerade die willkürlich erscheinenden Preissprünge von bis zu 15 Cent im Tagesverlauf hatten zuletzt Kritik hervorgerufen. Experten weisen jedoch darauf hin, dass die Stabilität nicht unbedingt Preissenkungen zur Folge hat. In Österreich ist der Preis nach der dortigen Einführung der fixen Preise sogar gestiegen. Auch der ADAC hat Bedenken, dass die Konzerne die Preise von vorneherein höher ansetzen, wenn ihnen die Gelegenheit genommen wird, sie öfter anzupassen.

Können die kleinen Tankstellen gegen die Multis gestärkt werden?

Das Kabinett hat gerade einen Gesetzentwurf verabschiedet, mit dem den Ölmultis dauerhaft untersagt werden soll, freien Tankstellen Kraftstoffe teurer zu verkaufen als den eigenen Tankstellen. Doch gilt dieses Verbot aktuell bereits, wenn auch nur bis Ende des Jahres befristet. Das Kartellamt beklagt zwar die Preispolitik der Multis, doch justiziable Verstöße gegen Gesetze kann es nicht vorweisen. Auch ohne nachweisbare Absprachen bewegen sich die Preise der fünf großen Konzerne in der Regel mit geringer Verzögerung im Gleichschritt.

Wie kann der Staat direkt entlasten?

Der Staat kassiert bei den Benzinpreisen kräftig mit, etwa durch 65,45 Cent Mineralölsteuer pro Liter Benzin und 47,04 Cent pro Liter Diesel. Die Sätze wurden zuletzt 2003 erhöht. Hinzu kommt die Mehrwertsteuer von 19 Prozent, die dazu führt, dass der Staat bei höheren Benzinpreisen auch stärker profitiert. Die vergleichsweise hohe Besteuerung in Deutschland wird von den Mineralölkonzernen stets als Argument für einen hohen Benzinpreis genannt. Der Staat könnte die Steuer senken - doch abgesehen davon, dass er auf die Milliardeneinnahmen nicht verzichten will, argumentieren Politiker gerne, dass Mineralölkonzerne die Steuersenkung nicht voll weitergeben, sondern das Geld in ihre Kasse umleiten würden.

Wird die Entfernungspauschale erhöht?

Sie ist 2004 auf 30 Cent pro Kilometer gekürzt worden. Zuvor wurden 36 Cent für die ersten zehn Kilometer und 40 Cent ab dem elften Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte gezahlt. Regierungssprecher Steffen Seibert wies gestern darauf hin, dass es sich um keine Spritpauschale handele, sondern um eine Pauschale, die unabhängig vom benutzten Verkehrsmittel gezahlt wird. Im Klartext: Auch hier besteht keine Absicht, die Autofahrer zu entlasten.