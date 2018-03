Walldorf. Gegen 12.30 Uhr kam es auf der A5 zwischen der An-schlussstelle Walldorf-Wiesloch und der Tank- und Rastanlage Hardtwald zu einem Verkehrsunfall, der einen kilometerlangen Stau nach sich zog.

Seinen Angaben zufolge war der Fahrer eines Honda mit amerikanischer Zulassung auf der linken der beiden Fahrbahnen in Richtung Heidelberg gefahren, als ihn ein noch nicht ermittelter Pkw rechts überholte und so knapp vor ihm auf seine Fahrbahn zog, dass er mit einem abrupten Brems- bzw. Lenk-Manöver ausweichen musste. Dabei geriet das Auto laut der Polizei ins Schleudern, überschlug sich und kam im Bereich des Seitenstrei-fens auf den Rädern zum Endstand. Der Fahrer wurde unter Schock stehend in ein Heidelberger Krankenhaus gefahren.

Der Rückstau zum Walldorfer Kreuz hin betrug zeitweise bis zu vier Kilometer. Über den Unfallverursacher, der einfach weiterfuhr, ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern, ist derzeit noch nichts bekannt.

Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere auch zu dem flüchtigen Fahrzeug, nimmt das Autobahnpolizeirevier Walldorf unter der Telefonnummer 06227/358260 entgegen. (pol)