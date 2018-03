Die chinesische Pflegehelferin Yingwei Yang gibt Herrn Helmut Albers (87) in einem Seniorenheim in Frankfurt am Main etwas zu trinken. Foto: dpa

Frankfurt/Main. (dpa) Chinesische Pflegekräfte sollen beim Kampf gegen den Fachkräftemangel in hessischen Pflegeheimen helfen - zumindest testweise. Ein entsprechendes Pilotprojekt stellte der Arbeitgeberverband Pflege (AGVP) am Donnerstag in Frankfurt vor. Demnach ist geplant, dass bis Ende des Jahres 150 chinesische Pflegekräfte in stationäre deutsche Einrichtungen geholt werden - je 50 von ihnen sollen in Hessen, Hamburg und Baden-Württemberg arbeiten. In einem Frankfurter Pflegeheim haben bereits am 7. Januar fünf Chinesinnen mit der Arbeit begonnen.

Der Arbeitgeberverband sprach sich außerdem für eine stärkere Anwerbung von Pflegekräften aus Nicht-EU-Staaten aus. Fachkräfte lediglich in der Europäischen Union anzuwerben, reiche nicht mehr aus, sagte Präsident Thomas Greiner. Baltische Auswanderer gingen lieber nach Großbritannien oder Irland, Serben nach Österreich, Rümänen und Bulgaren nach Italien sowie die Spanier nach Frankreich. Daher müssen man neue Wege gehen.

Die fünf Chinesinnen, die bereits in Frankfurt arbeiten, mussten noch einige Hürden absolvieren, bevor das Abenteuer Deutschland für sie begann. Neben dem Bachelor-Abschluss und einem einjährigen Pflegepraktikum standen in China auch ein achtmonatiges interkulturelles Training und eine Sprachausbildung auf dem Programm. Sie sollen zunächst als Pflegehilfskraft arbeiten und können später Fachkraft werden.

«Unser Fokus lag auf Bachelor-Absolventen, da wir in Deutschland eine Quote an examiniertem Pflegepersonal nachweisen müssen», sagte Personalleiterin Elke Bachmann-Görl. Die Gesamtkosten für die Pflegehelfer inklusive Einreise, Sprachkurse und interkultureller Ausbildung belaufen sich auf 10 000 Euro, die Hälfte übernimmt der Arbeitgeber, die andere Hälfte trägt der Arbeitgeberverband Pflege.

Den Kontakt zu den Pflegekräften stellte die chinesische Botschaft her. «Wir standen auch mit Pflegekräften aus Vietnam in Verhandlungen, aber die chinesischen Pflegekräfte haben uns mit ihren Qualifikationen eher zugesagt», sagte Greiner.

Die nächsten Helfer aus Fernorst stehen bereits in den Startlöchern: Im April kommen weitere 50 Pflegekräfte, um in den drei Bundesländern zu arbeiten. Obwohl fast ausschließlich Frauen diesen Berufsweg in China einschlagen, ist nach Auskunft von Bachmann-Görl dieses Mal auch ein Mann dabei.

Die Personalleiterin, die die fünf Chinesinnen bei einer Reise kennenlernte, hat ihre Wahl nicht bereut: «Ich bin von den Frauen begeistert. Sie sind sehr lernwillig und verbreiten chinesische Lebensfreude im Seniorenheim.» Nach Bachmann-Görls Angaben erhalten die Frauen die marktübliche Vergütung. Das Gehalt für eine Pflegekraft in Deutschland beträgt im Schnitt rund 2400 Euro brutto. In China würden die Frauen zwischen 500 und 600 Euro verdienen.

«Wir wissen, dass dies keine endgültige Lösung sein kann, um den Mangel an Pflegekräften zu beheben», sagte Greiner. Dennoch sei er von der Idee überzeugt. «Wenn das Projekt über mehrere Jahre läuft, könnte die Zahl an Arbeitskräften aus dem Ausland weiter vergrößert werden.» Nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahr 2012 könnten in Deutschland im Jahr 2030 rund eine halbe Million Vollzeit-Pflegekräfte fehlen.

Arbeitgeberverband Pflege

Pressemitteilung