Nicht alle Tage macht man einen Fund wie diesen: Eine 47-jährige Lampertheimerin entdeckte am frühen Montagabend (21. Mai), gegen 17:30 Uhr, bei einem Spaziergang am Alten Frankfurter Weg in Sandhofen einen ihr verdächtig erscheinendes Stück Eisen und verständigte die Polizei.

Die Polizeibeamten identifizierten das verrostete scheibenförmige Eisenobjekt kurz darauf als Panzerabwehrmine. Nachdem der Fundort abgesperrt war, riefen sie den Kampfmittelbeseitigungsdienst zu Hilfe. Dieser machte die Mine, laut Polizei gegen 18:35 Uhr, durch eine kontrollierte Sprengung unbrauchbar. (pol)