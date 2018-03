Von Günther Keller

Helmstadt-Bargen. Wenn Michael Vogel über die früheren MWH-Immobilien am östlichen Ortsrand von Helmstadt spricht, kommt er schnell ins Schwärmen: 4000 Quadratmeter auf der Freifläche, fast ebenso viel Platz unter dem Dach im zweiten Stock des ehemaligen Kartonagenlagers. "Hier entsteht die erste ligataugliche Paintball-Arena in Baden-Württemberg", sagt Vogel. Bis Ende April will der 44-Jährige aus Östringen startklar sein. Dann beginnt nämlich die neue Runde im Wettbewerb der Paintballer. Und in Helmstadt werden dann die Trainingseinheiten und Begegnungen der Wieslocher "69ers" ausgetragen.

Der Sportart Paintball, die vor einigen Jahren aus den USA nach Deutschland kam und sich inzwischen auch hierzulande einer wachsenden Beliebtheit erfreut, liegt eine einfache Spielidee zugrunde: Zwei Mannschaften, die gegeneinander antreten, jagen sich dabei das generische Feld, die sogenannte "Base", ab. Der Parcours führt vorbei an Hindernissen und Deckungen. Wer die gegnerische Base besetzt, hat gewonnen. Gewürzt wird das sportliche Spektakel durch den Einsatz von Druckluftgewehren, aus denen Farbkugeln in einer Gelatine-Ummantelung abgeschossen werden können. Wer getroffen wurde, fliegt aus dem Spiel raus.

Dass Paintball wegen der gelegentlichen martialisch auftretenden Akteure und wegen des Gebrauchs von - wenn auch harmlosen - Schussgeräten immer wieder mit Killerspielen in Verbindung gebracht wird, ärgert Michael Vogel. "Wir machen ausschließlich ein sportliches Angebot", bei dem Fitness, Teamgeist und Strategie gefragt seien, und zwar "meilenweit weg von Kriegsspielen". Vogel ist bereits mit Firmen, aber auch mit der Polizei und mit der Zollverwaltung im Gespräch, die sich in Helmstadt im Sinne einer besseren Teambuildung austoben können. Daneben wolle die Paintball-Arena natürlich auch locker formierte Mannschaften im Fun-Bereich ansprechen. Regelmäßige Gäste werden allerdings die Wieslocher Paintballer sein, die in der Landesliga antreten, aber bisher bis nach Limburg/Lahn zum Wettbewerb fahren mussten, weil es in der ganzen Metropolregion keine lizenzierte Spielstätte gibt.

Michael Vogel, der in Östringen ein Schießsportzentrum und ein Geschäft für Jäger- Schützen- und Anglerbedarf betreibt, hat die "Paintball Arena Kraichgau" inzwischen ins Handelsregister eintragen lassen. Er will die alten MWH-Flächen langfristig von Vermarkter Zapf-Projekte anmieten. Die Eintritts- und Nutzungspreise für die Anlage stehen derzeit noch nicht fest. Vogel will der Sportstätte außerdem ein kleines Bistro und einen Verkaufsraum angliedern. Auch hierfür sind die Pläne, parallel zum laufenden Genehmigungsverfahren, noch in Arbeit.

Die Vorfreude unter den Paintballern der Region auf Wettkämpfe in Helmstadt scheint riesengroß: Fünf Tage nachdem Vogel sein Vorhaben bei Facebook platzierte, wurde bereits über 700 mal der "Gefällt mir"-Button gedrückt. "Super Idee" wurde das Projekt immer wieder kommentiert.

Standort der "Paintball Arena Kraichgau":