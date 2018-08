Berlin. (dpa) SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier sieht einen Untersuchungsausschuss zur NSA-Spähaffäre weiterhin skeptisch. Es bestehe die Gefahr, "dass wir uns in einen Prozess stetiger parlamentarischer Selbstenttäuschung hineinbringen", warnte er am Montag in einer Bundestagsdebatte über die Schnüffelaktionen. Dies könne geschehen, wenn der Ausschuss etwa Zeugen aus den USA nicht hören könne oder Dokumente nicht erhalten werde. Es bestehe die Gefahr, dass sich der Ausschuss mehr mit den Opfern von staatlichen Überwachungsaktivitäten beschäftige, "als mit denjenigen, die dafür verantwortlich waren".

In der Sondersitzung im Parlament verlangte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Aufklärung von den USA. "Die Vorwürfe sind gravierend. Sie müssen aufgeklärt werden. Und wichtiger noch: Für die Zukunft muss neues Vertrauen aufgebaut werden", sagte Merkel am Montag in einer Regierungserklärung im Bundestag. Zu dem Lauschangriff auf ihr eigenes Handy äußerte sie sich nicht direkt. Sie sagte aber, das transatlantische Verhältnis werde durch die Vorwürfe "auf eine Probe gestellt".

Innenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) warf den US-Behörden eine irritierende Informationspolitik vor. "Die Amerikaner müssen aufklären, sie dürfen sich nicht in Widersprüche verstricken." Die USA hätten bislang nicht genügend Informationen geliefert. Merkel und Friedrich betonten aber, die Amerikaner seien weiter Partner von überragender Bedeutung.

Linke und Grüne attackierten die amtierende Regierung scharf. Linksfraktionschef Gregor Gysi warf Friedrich und Kanzleramtsminister Ronald Pofalla (CDU) vor, sie hätten sich von den USA "einlullen lassen", als sie die Affäre für beendet erklärten. Gysi sprach von "Duckmäusertum" und forderte mehr Mumm: "Deutschland ist erst dann souverän, wenn es Herrn Snowden anhört, schützt, ihm Asyl gewährt und seinen sicheren Aufenthalt organisiert."

Auch die Grünen verlangten Schutz für Snowden. Hans-Christian Ströbele, der Snowden selbst Ende Oktober in Moskau getroffen hatte, warb vehement dafür, den "Whistleblower" in Deutschland aufzunehmen. An die Adresse von Friedrich sagte er: "Sie machen überhaupt nichts, sondern sind devot in einem Maße, das eines deutschen Bundesinnenministers nicht würdig ist." Linke und Grüne fordern, Snowden im Rahmen einer parlamentarischen Untersuchung in Deutschland zu befragen.

Snowden hatte geheime NSA-Dokumente an die Öffentlichkeit gebracht und die Affäre so ins Rollen gebracht. Die USA suchen ihn wegen Geheimnisverrats. Bis zum Sommer gewährt ihm Russland Asyl.

Deutsche Geheimdienstler und Regierungsvertreter verhandeln derzeit mit den USA über ein Anti-Spionage-Abkommen. Fraglich ist, wie weit die Zusagen gehen werden und ob sich die Amerikaner daran halten. Steinmeier mahnte, die deutsche Seite dürfe sich nicht mit unverbindlichen Absprachen abspeisen lassen: "Wir brauchen belastbare, überprüfbare Vereinbarungen."