Fürth/Darmstadt. Die vor zwei Tagen nahe Fürth im Odenwald gefundene Männerleiche kann noch nicht obduziert werden. Der Leichnam befinde sich noch nicht in einem sezierbaren Zustand, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Dies liege daran, dass der Tote offenbar längere Zeit bei Minustemperaturen im Freien gelegen habe. Ein Spaziergänger hatte am Sonntagnachmittag in einem Gebüsch in der Nähe eines Stausees die Leiche eines 51-jährigen Mannes gefunden. Ob dieser sich selbst getötet hat oder Opfer eines Verbrechens wurde, soll die Obduktion klären. (dpa/lhe)