US-Präsident Barack Obama (l) in Atlanta und sein Herausforderer, der republikanischen Kandidat Mitt Romney, in Milwaukee. Wahlfieber? Begeisterung? Fehlanzeige! Freudlos dümpelt der US-Wahlkampf vor sich hin. Nicht mal mit echten Gemeinheiten beharken sich Obama und Romney. Foto: dpa

Von Peer Meinert

Washington. (dpa) Die größten Aufreger im bisherigen US-Wahlkampf bescherte Mitt Romney. Dankbar stürzten sich die TV-Networks auf seine Patzer. Die Briten wegen Olympia beleidigen, die Palästinenser wegen angeblicher kultureller Unterlegenheit, und dann noch ein Helfer, der Journalisten anpöbelt - endlich ein Ende der Langeweile.

Dröge und freudlos dümpelt das Rennen um das Weiße Haus vor sich hin. Rund 100 Tage sind es noch bis zur Abstimmung am 6. November - doch es scheint, als seien die Argumente jetzt schon schal geworden. Ohne Ideen, ohne Visionen, ohne hochfliegende Pläne präsentieren sich die Kandidaten.

«Will weder Barack Obama noch Mitt Romney wirklich die Wahlen gewinnen», wundert sich die «Washington Post». Keiner der beiden Kandidaten versuche ernsthaft, die Amerikaner für ein echtes Programm für die nächsten Jahre zu gewinnen. Stattdessen malten sie vornehmlich das «furchteinflößende Gespenst» eines Sieges des jeweiligen Gegners an die Wand.

Obama, der vor vier Jahren als Menschenfischer und begnadeter Rhetoriker gefeiert wurde, vermag es derzeit nicht einmal, sein eigenes Publikum so recht in Schwung zu bringen. Brav spult er seine Reden ab, 20 bis 25 Minuten dauern die Auftritte im Schnitt, dann noch eine Viertelstunde Händeschütteln. Doch mit der Begeisterung vor vier Jahren ist kein Vergleich. «Irgendwas ist diesmal anders», meint ein junger Wahlhelfer bei einem Obama-Auftritt in Ohio. «Irgendwas fehlt.»

Romney, der Herausforderer, gilt ohnehin als Langweiler. Auch das inhaltliche Niveau der Auseinandersetzung ist eher dürftig. «Jobs, Jobs, Jobs», lautet sein eher simples Credo. Im Kern hofft Romney, dass ihn allein schon der Frust der Amerikaner über die schlechte Wirtschaft und die hohe Arbeitslosigkeit ins Weiße Haus spült. Schon gibt es Kritik in den eigenen Reihen, das sei ein zu dürftiges Angebot.

Obama hingegen wirbt mit dem Slogan «Four more years», nochmal vier Jahre. Außerdem sagte Obama landauf, landab, Romney sei bekanntlich ein Multimillionär, der Geld in der Steueroase Cayman-Inseln geparkt habe und die Steuern für Reiche senken wolle. Erstmals setzt Obama massiv auf Negativ-Werbung. Vor vier Jahren hatte er das noch empört abgelehnt.

Die Wähler scheint das alles nicht sonderlich zu berühren. Mit Verwunderung stellen Meinungsforscher fest, das sich die Umfrageergebnisse seit Monaten kaum bewegen. Trotz der hohen Arbeitslosigkeit (die Obama eigentlich schaden sollte), trotz der Negativ-Werbung auf beiden Seiten, trotz der Millionen und Abermillionen, die beide Seiten in den Wahlkampf stecken - Obama und Romney liefern sich nach wie vor ein Kopf-an-Kopf-Rennen.