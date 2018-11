Von Andreas Böhme, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Raub, Erpressung, Betrug und Pornografie oder Spionage: es gibt keine klassische Straftat, die nicht auch ins Internet abgewandert ist, Mord inbegriffen. Ob Hacker Herzschrittmacher attackieren oder - wie jetzt in Kanada - ein junges Mädchen in den Selbstmord gemobbt wird: Das Internet scheint Freiraum für Verbrecher aller Art. Jeder zweite Netznutzer wurde schon einmal Opfer, 75 Prozent fühlen sich und ihren Rechner permanent bedroht. Dieter Schneider, Präsident des Landeskriminalamtes (LKA), klingt resigniert: "Haben wir in der digitalen Welt den Rechtsstaat schon aufgegeben?" Die Strafverfolger, so die Erkenntnis des Symposiums zur Cyber-Kriminalität, fühlen sich in der Defensive. "Wir dürfen nicht warten, bis es zu spät ist, dürfen die Täter nicht durch Ohnmacht bei der Verfolgung auch noch ermutigen." Um 25 Prozent sind Netzdelikte in den vergangenen fünf Jahren gestiegen, der Schaden geht in die Millionen. Aber dies ist nur die Spitze eines Eisbergs. Als in den USA ein Bot-Netz ausgehoben wurde, in dem auch 100 000 oft ohne Wissen der Nutzer "entführte" Rechner in Deutschland zusammengeschlossen waren, flossen diese Daten gar nicht in die Statistik ein. Und die Besitzer konnten noch nicht mal gewarnt werden, weil die Verbindungsdaten nicht auf Vorrat gespeichert werden.

Seit Jahresbeginn arbeitet im LKA, das gestern sein 60-jähriges Bestehen feierte, eine Spezialabteilung "digitale Spuren". 70 Ermittler, IT-Experten und Ingenieure sind hier mit Recherchen, der Sicherung von Beweisen und der Auswertung von Daten beschäftigt. Peter Stamm, Leiter des "Cybercrime"-Referats im Bundeskriminalamt, fordert aber nicht nur eine Zusammenarbeit von Staat, Wirtschaft und Forschung sondern grundlegende Fachkenntnisse bis hinunter in jede Polizeidienststelle, sonst "geben die Straftäter das Tempo vor." Mit der Polizeireform soll dieses Wissen neben der gesonderten Abteilung im LKA zumindest in die regionalen Polizeidirektionen einziehen. Dort wird man sich dann nicht nur um die Ermittlungen sondern auch um die Prävention kümmern. Innenminister Reinhold Gall (SPD) weiß, "Internetkriminalität bewegt die Menschen". Man müsse deshalb jeden präventiven Spielraum nutzen und die Medienkompetenz stärken: "Cyber-Erziehung muss so selbstverständlich sein wie Radfahren lernen." Noch ist es allerdings nicht mal bei staatlichen Behörden selbstverständlich, dass sie die Polizei einschalten, wenn sie über das Netz angegriffen werden. Das schwächste Glied in der Sicherheitskette, versichert EDV-Berater Christoph Fischer, ist allemal der Mensch, seine Gutgläubigkeit und seine Freigiebigkeit mit Daten und Kennwörtern.

Gall geht auch auf Wünsche ein: 17 Millionen fließen heuer in die allgemeine Polizeitechnik (dabei ein namhafter Teil gegen die Internetkriminalität). Überdies prüfe das Innenministerium derzeit die Sonderlaufbahn "Cyberkriminalist", denn die erfolgreiche Ermittlung verlange spezielles Computerfachwissen zusammen mit kriminalistischer Erfahrung. Schließlich werde ein Kriminaldauerdienst aufgebaut, um landesweit entsprechende Expertise abrufen zu können. Gall warnt vor zu vielen Forderungen: Ein weiterer Personalaufbau sei nicht realistisch. Und "ein unbegrenztes technisches Wettrüsten kann es nicht geben".