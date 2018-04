Von Rasmus Buchsteiner und Christoph Slangen, RNZ Berlin

Berlin. Ein Triumph für Horst Seehofers CSU und damit kräftiger Rückenwind für die Union bei der Bundestagswahl, Entsetzen nach dem Desaster bei den Liberalen, zwanghafter Optimismus bei den Sozialdemokraten und enttäuschte Gesichter bei den Grünen: Jubel und Katzenjammer gestern Abend nach Schließung der Wahllokale in Bayern auch in den Berliner Parteizentralen - der Urnengang im Freistaat als letzter Test, sieben Tage vor der Bundestagswahl. Für Rot-Grün sieht es finster aus, Schwarz-Gelb kann durchaus an der Schwäche der FDP scheitern - jeder kämpft für sich allein, so die Schlussfolgerung in Berlin.

Blankes Entsetzen, Frust und enttäuschtes Kopfschütteln im Atrium der FDP-Zentrale, als sich um 18 Uhr die schlimmsten Befürchtungen der Liberalen bestätigen. Rausgeflogen sowohl aus dem Münchener Landtag als auch aus der bayerischen Staatsregierung - ein schwerer Tiefschlag für die Liberalen genau eine Woche vor der Bundestagswahl. Lange Gesichter in der Berliner FDP-Zentrale. "Das tut weh", sagt Lasse Becker, der Chef der Jungen Liberalen. Sie hatten hier eigentlich auf eine zünftig-bayerische Wahlparty gesetzt - mit FDP-Frauen in Dirndl, mit Bier und Brezen.

Doch jetzt herrscht Stille, als die ersten Zahlen über den Bildschirm flimmern. Hoch oben im Präsidiumszimmer beraten die Parteigranden. Sorge, dass der Wiedereinzug in den Bundestag in Gefahr sein könnte, macht sich breit. Doch als Parteichef Philipp Rösler und Spitzenkandidat Rainer Brüderle unten im Atrium die Bühne betreten, brandet trotziger Beifall auf: Zwei Minuten lang Stakkato-Applaus, als wollten sich die Liberalen selbst Mut machen. "Jetzt erst recht!", ruft Rösler seinen Anhängern zu, räumt "unumwunden eine schwere Niederlage für die FDP in Bayern ein". Das Ergebnis sei "ein Weckruf für alle Liberalen". Brüderle beschwört den Kampfgeist: "Wir geben uns alle einen Ruck: Voller Einsatz, jeden Tag, jede Stunde."

Im Konrad-Adenauer-Haus, der CDU-Parteizentrale, Jubel über Prognose und Hochrechnungen: Eine unangefochtene absolute Mehrheit in Bayern für Horst Seehofer und die Schwesterpartei CSU - davon erhofft sich die CDU einen kräftigen Schub auch für die Bundestagswahl. "Gemeinsam erfolgreich", steht an der blauen Stirnwand des Adenauerhauses - das passende Motto. Doch die Angst, dass die Liberalen nach dem Rauswurf in Bayern im Bund unberechenbar werden, im Überlebenskampf rücksichtslos um Zweitstimmen der CDU buhlen - sie ist da. Generalsekretär Hermann Gröhe macht klar: "Die Zweitstimme ist die entscheidende Stimme. Das ist gleichsam Merkel-Stimme". Die FDP müsse es aus "eigener Kraft" schaffen.

Im Willy-Brandt-Haus präsentieren sich SPD-Chef Sigmar Gabriel und Kanzlerkandidat Peer Steinbrück Seite an Seite: "Keine Überheblichkeit, aber eine ganze Portion Selbstbewusstsein", nehme die SPD mit, sagt der Kanzlerkandidat. Dem Ergebnis von wenig über 20 Prozent versucht er Positives abzugewinnen: Die SPD hat im Vergleich zur letzten Landtagswahl im Jahr 2008 mit damals nur 18,6 Prozent zugelegt. Und innerlich atmet er wohl durch, dass seine Stinkefinger-Pose auf den letzten Metern nicht negativ durchgeschlagen ist. Es gebe keine schwarz-gelbe Mehrheit und "gute Aussichten", dass das in einer Woche im Bund genauso aussehen werde, macht Steinbrück den Genossen unter viel Applaus Mut. Parteichef Gabriel gibt noch einmal ein Versprechen ab, dass es auf keinen Fall zu Rot-Rot-Grün kommen werde, weder als Koalition noch als Tolerierung. Steinbrück, Gabriel & Co. hoffen offensichtlich, sich im Bund in eine Große Koalition zu retten.

Für die Grünen ein ernüchterndes Ergebnis, sie können sich nicht auf deutlich höherem Niveau als 2008 stabilisieren. "Wir haben uns mehr erhofft, mehr erwartet", räumt Parteichefin Claudia Roth kurz nach 18 Uhr ein und schiebt ein trotziges "Jetzt erst recht!" nach - ganz wie FDP-Chef Philipp Rösler. Veggie-Day, Steuererhöhungspläne, Pädophilievorwürfe - wo die Ursachen für den Misserfolg liegen, wird analysiert. Oder ist es doch einfach so, dass die bayerischen Verhältnisse sich fundamental von denen im Bund unterscheiden? Damit machen sich gestern fast alle Parteien in Berlin Mut - mit Ausnahme der Union.