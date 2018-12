Von Kristina Dunz

Berlin. (dpa) Sie will diese dritte Amtszeit unbedingt. AngelaMerkel will nach acht Jahren Kanzlerschaft noch nicht aufhören. Sieist gerade erst in Fahrt. Mächtig wie keine andere Frau in Europa,wenn nicht der ganzen Welt. Vernetzt wie nie zuvor und gestählt durchdie Eurokrise. «Das Amt macht mir Spaß», sagt sie schlicht und zeigtkeine Ermüdungserscheinungen - trotz immer wiederkehrender Problemebei der Eurorettung, mit der Koalition und in ihrer CDU.Aber sie will Deutschland auch deshalb weiterregieren: Merkel, dieihre Politik oft als alternativlos bezeichnet, hat selbst kaum einepolitische Alternative zum Kanzleramt. Würde sie die Bundestagswahlim September verlieren, wäre sie mit dann 59 Jahren sozusagen inihrer Klasse auf dem Arbeitsmarkt nicht vermittelbar.Denn, was könnte sie machen? Oppositionsführerin im Bundestag? Daswar sie schon von 2002 bis 2005, das wäre ein Rückschritt. Ein hoherPosten in der Europäischen Union? Das würde eine sozialdemokratischgeführte Bundesregierung kaum unterstützen. Vereinte Nationen? Zumachtlos für eine so machtbewusste Frau.



Im Grunde genommen könnte Merkel sich dann nach 23 Jahren nur ausder Politik zurückziehen und etwas ganz anderes machen. In dieWirtschaft wollte sie aber nie - sonst hätte sie das wohl schon vorJahren getan. Auch das Geld dort reizt sie nicht. Bliebe derPhysikerin noch die Wissenschaft, doch dafür ist sie vermutlich zulange raus. Aber fürs Altenteil ist sie zu jung. Was tun? Kämpfen umdas Kanzleramt. Auf ihre Art. Nüchtern, eisern, beherrscht, taktisch,pragmatisch und wenn es sein muss: eiskalt.

Die rebellierenden Frauen in der Unionsfraktion, die eineFrauenquote in börsennotierten Unternehmen notfalls mit derOpposition durchsetzen wollten, fing sie mit einem Deal ein. Sieselbst ist zwar gegen eine feste Quote von 30 Prozent inAufsichtsräten, bot dies aber den Frauen für das Wahlprogramm an. DieFrauen feierten das als Erfolg. Gewinnerin aber war Merkel, diezwischendurch schwach aussah und dann doch die Oberhand behielt. Dasgelingt ihr oft. In der CDU, in der Koalition, in Europa.Apropos Wahlprogramm. Darüber entscheiden die Spitzengremien vonCDU und CSU unter Leitung von Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer -ein Parteitag wird nicht einberufen. Am 23. Juni - auch noch alsletzte von allen Parteien - setzen sich nur die Vorstände derSchwesterparteien zusammen und legen die Schwerpunkte für dieBundestagswahl am 22. September fest. Das Signal der Union: VielRegierung, wenig Wahlkampf. Und: Die Union muss keine Kandidatinküren, weil sie keine Kandidatin, sondern die Kanzlerin stellt.Merkel ist seit 2005 Kanzlerin, zuerst in einer großen Koalitionmit ihrem jetzigen SPD-Herausforderer Peer Steinbrück alsFinanzminister. Ihn blendet sie inzwischen einfach aus. «Ehrlichgesagt: Ich kümmere mich um mein Agieren. Und damit bin ich ganzzufrieden», antwortet sie im Januar auf die Frage, ob sie mitSteinbrück zufrieden sei. Der hatte gerade viel Kritik einsteckenmüssen, weil er das Kanzlergehalt im Vergleich zur Wirtschaft als zuniedrig bezeichnet hatte. Seinen Namen nennt sie nicht.

Seit 2009 ist sie in ihrer Wunschkoalition mit der FDP. In dieserZeit ist viel schief gegangen. Einige Minister mussten gehen. Auchzwei - von Merkel ausgesuchte - Bundespräsidenten traten zurück.

In Umfragen liegt Merkel mit der Union über 40 Prozent undpersönlich mit weitem Abstand vor Steinbrück. Die Deutschen vertrauenihr den Analysen zufolge vor allem, weil sie das Gefühl haben, dassMerkel die Eurokrise mit ihrem Spardruck auf die schwächeren Länderwie Griechenland, Zypern, Italien, Spanien und Portugal meisternkann. Der Preis ist, dass sie dafür im Ausland in Nazi-Uniform undHitler-Bärtchen verunglimpft wird, Deutsche im Ausland zunehmend aufSkepsis stoßen und der Respekt beziehungsweise die Angst vorDeutschland zwar steigt, aber das Ansehen sinkt.

Wie ist diese Kanzlerin eigentlich so? «Außerordentlich normal»,meint Carola Schulz vom Kreissportbund Stendal-Altmark. Sie hatMerkel im April im Stendaler Rathaus in einem Gespräch mitBürgervertretern erlebt. Merkel leitet die Runde mit den Worten ein:«Je kürzer und prägnanter Sie sprechen, umso besser.» Das hat denZuhörern gefallen, weil damit klar war, dass die kostbare Zeit nichtmit Laberei verplempert werden soll, sondern Merkel lieber konkreteForderungen und Vorschläge hören wollte.

Hans-Jürgen Kaschade, Professor für Allgemeine Sonderpädagogik,zählt binnen zwei Minuten gleich eine ganze Reihe Ideen auf: eineMitfahrzentrale für den ländlichen Raum, Nachbarschaftsläden, gut zupflegende Schotter-statt löchrige Asphaltstraßen. Merkel istbeeindruckt und zeigt das kurzum so: «Können Sie das bitteschriftlich fassen und uns zusenden?»Merkel gilt als ein Phänomen in der Politik der deutschenNachkriegsgeschichte. Geboren in Hamburg, Tochter eines Pfarrers, inder DDR aufgewachsen, mit der Wende als Naturwissenschaftlerin in diePolitik gekommen, in den Augen vieler CDU-Männer alsÜbergangskandidatin CDU-Chefin geworden und - geblieben.Sie war nicht nur in der Schule oft Erste und Beste, sie ist auchdie erste Frau an der Spitze der Christdemokraten und des Landes. Und1999 war sie es, die als damalige CDU-Generalsekretärin der Parteiwegen der CDU-Spendenaffäre die Abkehr von ihrem CDU-Übervater undAltkanzler Helmut Kohl nahe gelegt hatte. Die CDU folgte ihr undmachte sie 2000 zur Vorsitzenden. Im Dezember 2012 wurde sie mit fast98 Prozent mit ihrem bisher besten Ergebnis zum sechsten Malbestätigt.

Sie würde Schwarz-Gelb nach der Wahl gern fortsetzen und betont,dass vor allem eine schwarz-grüne Koalition schwierig wäre. DochMerkel gilt als pragmatisch, wenn es um die Macht geht. So kippte sie2011 nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima kurzerhand die geradeerst verlängerten Laufzeiten für Atomkraftwerke. Schwarz-Gelbbeschloss den Ausstieg aus der Kernenergie. Damit fiel auch die bisdahin höchste Hürde für eine Zusammenarbeit mit den Grünen. Und wasmacht Merkel, wenn sie doch nicht zum dritten Mal Kanzlerin wird? DerFrauenzeitschrift «Brigitte» sagte sie am 2. Mai: «Da hatte ich jetztwenig Zeit, darüber nachzudenken.»

