Von Alexander Albrecht

Mannheim. Im Fall der getöteten Austauschstudentin Gabriele Z. hat die Kriminalpolizei Mannheim die "Sonderkommission Cäsar" von 25 auf nun 52 Beamte erhöht. "Das hört sich erstmal stattlich an, und tatsächlich hatten wir diese Personalstärke bei einer Soko meines Wissens noch nie", sagt Polizeisprecher Martin Boll gestern der RNZ. Andererseits gelte es den inzwischen schon etlichen Zeugenhinweisen nachzugehen, weitere Ermittlungen anzustellen sowie Daten und Personen zu überprüfen.

"Die Kollegen sind ob der furchtbaren Tat betroffen, aber auch sehr motiviert, den Fall zu klären", sagt Boll weiter. Der Sprecher räumt allerdings ein: "Es fällt uns schwer, so viele Beamte für einen Fall abzustellen."

Eine heiße Spur gebe es bislang ebenso wenig wie eine Richtung, "in welchen Bereich es gehen könnte", so Boll. Man ermittle auf sämtlichen Feldern; es sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt fatal, den Blickwinkel einzuschränken.

Ein Mosaiksteinchen hat die Arbeit der Soko schon zutage gefördert. Sie fand heraus, dass Gabriele Z. am Einheitsfeiertag, 3. Oktober, die "Movie Night" an der Universität Mannheim besucht hat, wo die Litauerin im Rahmen eines Austauschprogramms ein Semester lang studieren wollte. Nach Erkenntnissen der Polizei verließ die 20-Jährige zwischen 21.30 und 22 Uhr den Filmabend. Ob sie anschließend noch woanders einkehrte oder "nach Hause" ging, ist bislang ungeklärt.

Gabriele Z., die in der Nacht von Donnerstag, den 3., auf Freitag, den 4. Oktober, ermordet wurde und vermutlich einem Sexualdelikt zum Opfer fiel, bewohnte ein Studentenzimmer im Jungbusch. Ihren leblosen Körper fand eine Spaziergängerin am Freitagabend in einem Gebüsch unter der Auffahrt zur Kurt-Schumacher-Brücke, unweit der Straßenbahnhaltestelle "Rheinstraße" und dem Quadrat C 8.

Boll spricht von einem "finsteren, unwirtlichen Ort" mit viel Dreck, Gestank und Verkehrslärm infolge der fünf darüber laufenden Brücken. Dieses Gelände und der benachbarte "Haniel-Park" in D 7 sind bekannte Treffpunkte von Trinkern und Konsumenten harter Drogen. Warum Gabriele Z. diesen Weg genommen hat? "Es ist nicht weit von ihrer Wohnung entfernt und die kürzeste Strecke zur Uni. Wahrscheinlich ist sie dort schon x-mal gelaufen", vermutet Boll. Ob er Menschen dazu rate, den Bereich rund um den Fund- und vermeintlichen Tatort zu meiden? "Schwierige Frage", räumt Boll ein.

"Es geht hier um das subjektive Sicherheitsgefühl. Wenn jemand alleine unterwegs ist und sich vor der Dunkelheit fürchtet, dann würde ich ja sagen", meint der Polizeisprecher. Inzwischen habe man Signale erhalten, dass die Eltern von Gabriele Z. nach Mannheim reisen wollen, um ihre Tochter zu sehen und mehr über die Hintergründe des Mords zu erfahren. "Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um sie so professionell wie möglich zu betreuen", verspricht Boll.

Info: Die Polizei sucht Teilnehmer der "Movie Night", die sich noch nicht bei der Sonderkommission vorstellig geworden sind. Und sie hat Fragen: Wer hat Gabriele Z. nach dem Filmabend gesehen und kann ganz allgemein etwas über sie sagen? Wem sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 3./4. Oktober, rund um den Fundort verdächtige Personen aufgefallen? Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0621 / 17 40 bei der Kriminalpolizei Mannheim melden.