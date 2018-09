Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Die Debatte um den Rückbau von Kreiselkunst nimmt langsam skurrile Züge an. Aktuell hat sich die SPD-Landtagsfraktion in die Diskussion eingeschaltet und tritt dabei dem grünen Koalitionspartner kräftig ans Schienbein. "Das Verkehrsministerium muss seinen Erlass zur Sicherheit in Kreiseln sofort auf Eis legen, bevor noch mehr beliebte Kunstwerke zwangsweise wieder abgebaut werden müssen", fordert nun die Landtagsabgeordnete Rosa Grünstein in einer Pressemitteilung.

Zugleich kündigte sie einen parlamentarischen Vorstoß an, mit dem das Verkehrsministerium zu weniger restriktiven Anweisungen an die Kommunen gedrängt werden soll. Die SPD-Fraktion setze sich für eine gelockerte Regelung ein, "die eine Einzelfallprüfung erlaubt und den Kommunen nicht überzogene, starre landeseinheitliche Vorgaben überstülpt", schreibt Grünstein weiter. Neue Hoffnung also für die Kreisel-Kunstwerke in Rauenberg, Heddesheim und Ladenburg, die auf der "Abschussliste" ganz oben stehen.

Zur Erinnerung: Die Diskussion ausgelöst hatte im vergangenen Jahr eine Verordnung aus dem baden-württembergischen Verkehrsministerium. Demnach will die Landesregierung Kreisverkehre sicherer machen. Deshalb hat Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) in einem Erlass geregelt, dass gefährliche Aufbauten auf den Kreiseln zu entfernen sind. Sobald sich auf einer Mittelinsel eines Kreisverkehrs ein Felsen, ein Baum, eine Aufschüttung oder ein Kunstwerk befinde, könne daraus ein hohes Sicherheitsrisiko resultieren, heißt es aus dem Verkehrsministerium. Dies sei immer dann der Fall, wenn der Straßenverlauf nicht mehr einsehbar sei. Fazit des Ministeriums: Es handle sich um vorbeugende Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Von den landesweit 637 Kreisverkehren waren laut einer Studie der Regierungspräsidien 54 mit einem hohen Risiko bewertet worden. Entscheidend ist dabei der "außerörtliche Charakter" der Kreisverkehre, innerörtliche Kreisel hat das Verkehrsministerium bisher nicht ins Visier genommen. Anfang 2012 hatte eine Kommission - mit Vertretern aus Polizei, Straßenbauamt und Regierungspräsidium - im Rhein-Neckar-Kreis die auf der "Roten Liste" stehenden Kreisel inspiziert und bewertet.

Dabei schnitten die Kreisel in Rauenberg, Heddesheim und Ladenburg schlecht ab. Die anschließende Botschaft aus dem Landratsamt war deutlich: Die Kunstwerke, die die Kreisel verschönern, müssen weg. Die Bürgermeister der betroffenen Kommunen Rainer Ziegler (Ladenburg), Michael Kessler (Heddesheim) und Frank Broghammer (Rauenberg) kündigten daraufhin vehementen Widerstand an.

Nun zeigt sich mit der SPD-Initiative aber ein Hoffnungsschimmer am Horizont. "Ich freue mich, dass die Landesregierung diesen Erlass hinterfragt, und zwar ernsthaft", sagte Rauenbergs Bürgermeister Frank Broghammer auf RNZ-Nachfrage. Dies sei ein deutliches Signal, man habe erkannt, dass der Erlass zu hart sei. Das Ergebnis bleibe jetzt abzuwarten.

"Ich würde mich natürlich freuen, wenn unsere Kreiselkunst so erhalten bleibt. Trotzdem hat uns das alles schon viel Zeit, Geld und Nerven gekostet", seufzt Broghammer.