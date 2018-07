Mannheim. Zum Sommerfahrplanwechsel erschließt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) den Norden von Sandhofen mit einer Buslinie. Dabei wird auch das Neubaugebiet an der Groß-Gerauer Straße angebunden. Erster Bürgermeister und ÖPNV-Dezernent Christian Specht wird gemeinsam mit Stephan Heidenreich, Leiter der Angebots- und Betriebsplanung der RNV, am Donnerstag, 31. Mai, 11.30h, die neue Strecke mit einem Bus befahren und das ÖPNV-Angebot vor Ort erläutern. Treffpunkt und Abfahrt des Busses ist an der Endhaltestelle der Stadtbahn in Sandhofen (Am Stich).