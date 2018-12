> Bauabschnitte: Bei der Touristinformation am unteren Ende der Hauptstraße starten die Arbeiten. Dort beginnt der erste etwa 150 Meter lange Bauabschnitt und endet am Marktplatz in Höhe der Jakobs- beziehungsweise Kirchgasse. Abschluss der Arbeiten soll im Mai 2013 sein. Mit 80 Metern deutlich kürzer ist der zweite Abschnitt ab der Mitte des Marktplatzes bis zur

Infos zur Baustelle

> Bauabschnitte: Bei der Touristinformation am unteren Ende der Hauptstraße starten die Arbeiten. Dort beginnt der erste etwa 150 Meter lange Bauabschnitt und endet am Marktplatz in Höhe der Jakobs- beziehungsweise Kirchgasse. Abschluss der Arbeiten soll im Mai 2013 sein. Mit 80 Metern deutlich kürzer ist der zweite Abschnitt ab der Mitte des Marktplatzes bis zur Einmündung der Pfluggasse. Die Fertigstellung ist für September 2013 geplant. Der längste Bauabschnitt geht mit 175 Metern von der Pfluggasse bis zum Stadttor. Die Umgestaltung der Hauptstraße soll im April 2014 abgeschlossen sein. Erst jeweils nach Fertigstellung eines Bauabschnitts wird mit dem Umbau des darauf folgenden begonnen.

> Baustellenkümmerer: Die Stadt hat in der Hauptstraße 49 ein Informationsbüro zur Baustelle für Anwohner und Gewerbetreibende eingerichtet. Ansprechpartner ist der Baustellenbeauftragte Dieter Beulmann, der früher bei der Stadt arbeitete. Das Büro ist montags von 8 bis 10 und donnerstags von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Der "Kümmerer" ist auch unter Telefon 0 62 23 / 4 87 74 42 erreichbar.

> Müllabfuhr: Mitarbeiter der Baufirma bringen Mülleimer an den Leerungstagen von den Häusern zu einer Sammelstelle und wieder zurück.

> Parkhäuser: Die Stadt empfiehlt die Nutzung der Parkhäuser in der Altstadt. Diese sind über den Hollmuth-Tunnel erreichbar. Am Waltscher Platz stehen 52, im Pflughof 130 und in der Mühlgasse 40 Plätze zur Verfügung.

> Wochenmarkt: Dieser findet weiter auf dem Marktplatz mittwochs und samstags von 8 bis 13 Uhr statt. Die Kirchgasse ist nach Angaben der Stadt an Markttagen nicht gesperrt.





[-] Weniger anzeigen