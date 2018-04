Neckargemünd. Die geplante Walddurchsuchung am Donnerstag im "Adlerskirschenwald" musste aus organisatorischen Gründen abgesagt werden. Ein neuer Termin für die Suche steht laut Polizei bislang noch nicht fest. Die Suche nach weiteren menschlichen Überresten in dem Waldstück zwischen Neckargemünd-Dilsbergerhof und Wiesenbach-Langenzell soll jedoch fortgesetzt werden.

Ein rund 25 Hektar großes Waldgebiet in unmittelbarer Umgebung des Fundortes wurde bereits am Montag mit einem Großaufgebot von sechzig Einsatzkräften der Bruchsaler Bereitschaftspolizei sowie zwei Leichensuchhunden der Walldorfer Hundestaffel durchsucht worden. Nach rund sechsstündiger Durchsuchung des zum Teil schwer zugänglichen Gebietes war die Aktion gegen 17 Uhr ohne Ergebnis abgebrochen worden. (pol)