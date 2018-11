Von Christoph Moll

Dossenheim. Den 20. August 2013 wird die Bergstraßengemeinde wohl nie vergessen. Ein 71-Jähriger erschoss bei einer Versammlung von Wohnungseigentümern im Restaurant "Ambiente" nach einem heftigen Streit zwei Männer, verletzte mehrere Personen schwer und richtete schließlich seine Waffe gegen sich selbst. Es war ein Sportschütze. Einen Monat nach der schrecklichen Bluttat fordert die Dossenheimer SPD nun eine Verschärfung des Waffenrechts und erinnert an den Koalitionsvertrag zwischen Grünen und Sozialdemokraten in Baden-Württemberg, der diese Forderung bereits beinhaltet.

"Das Verbot von großkalibrigen Waffen liegt nahe und ist eine alte Forderung der SPD", erklärte Ortsvereinschef Fred Hermann. Nur diese müsse nun auch umgesetzt werden - auf Bundesebene. Vor einiger Zeit, so Hermann, sei eine entsprechende Initiative im Bundesrat noch gescheitert. Nun will die SPD der Bergstraßengemeinde einen neuen Anlauf starten. Und zwar mit einem Antrag beim SPD-Kreisparteitag, der diesen an den Landesparteitag weiterleiten soll. "Wir wollen das forcieren und etwas Druck machen", sagte Hermann. "Damit rennen wir wohl sogar offene Türen ein."

Im vor zwei Jahren beschlossenen Koalitionsvertrag der grün-roten Landesregierung sei eine Verschärfung des Waffenrechts über eine Bundesratsinitiative beschlossen worden - insbesondere mit dem Ziel, ein generelles Verbot für den Privatbesitz von großkalibrigen Faustfeuerwaffen durchzusetzen. Außerdem sollte eine "dauerhafte höhere Kontrolldichte" durch die Waffenbehörden angestrebt werden. Die Dossenheimer SPD fordert die Landesregierung nun auf, umgehend die notwendigen Schritte zur Umsetzung dieser Vereinbarung in die Wege zu leiten. Dabei gehe es nicht um eine pauschale Vorverurteilung von Schützenvereinen, heißt es in einer Mitteilung weiter. In der Vergangenheit hätten einzelne Mitglieder von Schützenvereinen ihre legal zugelassenen Waffen jedoch für schwere Verbrechen missbraucht - unter anderem im Januar in Eberbach, wo ein 59-jähriger Sportschütze mit seiner Neun-Millimeter-Pistole seine ehemalige Freundin und deren Ehemann erschoss.

Die Dossenheimer SPD beruft sich bei ihrer Forderung auch auf die Erkenntnisse des "Expertenkreises Amok", der nach dem Amoklauf von Winnenden 2009 von der damaligen schwarz-gelben Landesregierung eingerichtet wurde. Dieser hatte die Aufgabe, der Frage nachzugehen, wie das Risiko und die Folgen von Amokläufen verringert werden können. Als zentraler "Risikofaktor für Amoktaten" werde die Verfügbarkeit von Waffen genannt. Deshalb müsse diese reduziert werden, die Waffen sollten bestmöglich gesichert aufbewahrt werden. Eine zentrale Aufbewahrung in Schützenhäusern mache aber keinen Sinn. Bis heute sei trotz einiger Verschärfungen im Waffenrecht kein Verbot großkalibriger Waffen wie zum Beispiel von Neun-Millimeter-Pistolen im Privatbesitz durchgesetzt worden. Ein solches Kaliber, wie es sonst nur die Polizei verwende, habe auch der Dossenheimer Amokläufer benutzt. "Es gibt keine einzige olympische Disziplin für diese großkalibrigen Faustfeuerwaffen und deshalb ist diese Sportart absolut verzichtbar", meint die SPD. "Großkalibrige Faustfeuerwaffen brauchen Privatleute nicht und brauchen nicht einmal die Sportschützen, sie sind so gefährlich, dass wir den Privatbesitz von solchen Waffen verbieten müssen."

Gestern Abend gedachte übrigens der Dossenheimer Gemeinderat in seiner Sitzung mit einer Schweigeminute der Opfer des Amoklaufs.