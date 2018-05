Heilbronn. Das Sitzen dürfte einem 22 Jahre alten Mann für eine Weile schwerfallen. Ein Bekannter hatte ihm eigenen Angaben zufolge in der Nacht zum Sonntag in einer Heilbronner Gaststätte ein Messer in die linke Pobacke gerammt. Wie die Polizei weiter mitteilte, soll ein Streit die Tat ausgelöst haben. Der Verletzte zog nach seinen Schilderungen das Messer raus, reichte es einem anderen Gast und verpasste seinen Gegner erst einmal zwei Fausthiebe ins Gesicht. Danach ließ er sich dann im nahen Krankenhaus verarzten. (lsw)