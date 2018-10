Von Alexander Albrecht

Sinsheim. Es nimmt ihn immer noch mit: Das sieht man, wenn sich sein Kopf nach unten senkt, und das hört man, wenn seine Stimme leiser wird. Klaus-Peter Leipold hat sich dieses Gespräch in einem Sinsheimer Café gewünscht. Weil er nicht schweigen will. Nicht schweigen kann. Leipold ist Mitglied in einem Schützenverein und damit "ein potenzieller Amokläufer". Zumindest fühlt sich der 73-Jährige als solcher hingestellt. Und ebenso seine Sportkameraden in den bundesweit rund 15 000 Vereinen. Von Teilen der Politik. Nach Eberbach und jetzt wieder nach Dossenheim. Hintergrund Sportschützen und Waffenrecht

Das Waffenrecht ist bereits nach dem Amoklauf von Winnenden im März 2009 in mehreren Punkten verschärft worden. Waffenbesitzer müssen seitdem mit verdachtsunabhängigen Kontrollen rechnen. Zudem drohen ihnen härtere Strafen, wenn sie ihre Schusswaffen nicht vorschriftsmäßig aufbewahren. Ob das härtere Waffenrecht mehr Sicherheit geschaffen hat, daran

Das "Aktionsbündnis Amoklauf Winnenden" fordert hingegen eine weitere Verschärfung. So müssten Waffen und Munition streng voneinander getrennt und außerhalb von Privatwohnungen gelagert werden. Nach dem Dossenheimer Blutbad schlossen sich die Grünen dieser Forderung an. Landesinnenminister Reinhold Gall (SPD) plädierte für ein Verbot großkalibriger Waffen. Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) lehnte eine weitere Verschärfung des Waffenrechts ab.

Nach Angaben des Deutschen Schützenbundes sind in rund 15 000 Vereinen etwa 1,4 Millionen Sportschützen registriert, darunter auch Bogen- und Armbrustschützen. Wie Jägern und allen anderen Privatpersonen ist ihnen der Waffenbesitz nur nach sorgfältiger Prüfung erlaubt. Ein Sportschütze muss sich vor dem Kauf der ersten Waffe vom Schießsportverband bescheinigen lassen, dass er mindestens ein Jahr lang in einem Verein trainiert hat und die Waffe für eine bestimmte Schießsportdisziplin braucht.

Das Waffengesetz billigt Sportschützen ein Grundkontingent zu: drei halb automatische Langwaffen (Gewehre) und zwei mehrschüssige Kurzwaffen (Pistolen und Revolver). Will ein Sportschütze mehr Waffen haben, muss er das gut begründen. Innerhalb von sechs Monaten darf er aber nicht mehr als zwei Schusswaffen erwerben. Vereine müssen den Austritt von Mitgliedern mit Waffenbesitzkarte "unverzüglich" melden. dpa/alb

Im Januar und vor knapp drei Wochen erschossen zwei Sportschützen jeweils zwei Menschen und anschließend sich selbst. "Unfassbar", "beschämend" und "verabscheuungswürdig" seien diese Taten gewesen, sagt Leipold. "Das ist Wahnsinn! Das waren doch Menschen, die ganz genau wussten, was sie mit ihrer Waffe anrichten", schiebt der Rentner nach. Trotzdem ist es passiert.

An politischen Reaktionen hat es anschließend nicht gemangelt. Vor allem die Grünen, aber auch SPD-Politiker forderten eine erneute Verschärfung des Waffenrechts (s. "Hintergrund"). Besonders über eine Wortmeldung hat sich Klaus-Peter Leipold geärgert und deutet auf einen RNZ-Artikel. Darin fordert die Grünen-Landtagsabgeordnete Charlotte Schneidewind-Hartnagel, dass Sportschützen ihre Waffen nicht mehr zu Hause, sondern im Schützenhaus aufbewahren sollen. "Sie war mit dem ermordeten Ehepaar in Eberbach befreundet", hält Leipold der Landespolitikerin noch eine persönliche Betroffenheit zugute. Aber sie maße sich an, ohne jeglichen Einblick "Hunderttausende ehrliche, ehrenwerte und unbescholtene Sportschützen, Jäger und legale Waffenbesitzer" zu kriminalisieren. Dabei wisse es doch Schneidewind-Hartnagel besser: dass jeder, der ein Verbrechen plane, es viel einfacher haben und "an fast jedem deutschen Großbahnhof jede beliebige Waffe " erwerben könne. Und zwar für wesentlich weniger Geld als die billigste Sportwaffe koste.

"Diese Leute" müssten im Gegensatz zu den Sportschützen Pistolen oder Gewehre nicht extra aus einem Tresor holen, es könne schließlich niemand die sorgfältige Aufbewahrung illegal erworbener Waffen verlangen und kontrollieren. Was ihn, Leipold, angehe, habe selbst die eigene Ehefrau keine Ahnung, wo er seinen Tresorschlüssel "versteckt". Da die Politik an die im Untergrund gehorteten Waffen nicht herankommt, zeige sie auf die legalen Waffenbesitzer, "denn die sind ja bekannt." Leipold erinnert an die kürzlich verübten Morde in Schlierbach und Marktrodach. "Wo hatten diese Täter ihre Waffen her?", fragt der 73-Jährige rhetorisch. Es seien erwiesenermaßen keine Sportschützen, Jäger oder Waffensammler gewesen. Überhaupt: Dass ein Vielfaches an Untaten durch illegales Schießgerät geschehe, "ist statistisch seit Jahrzehnten belegt".

Belehrungen, Sachkundeprüfungen und ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis - all das bräuchte ein Sportschütze, um eine Waffenbesitzkarte zu erhalten. Hinzu kämen später die Teilnahme an Wettkämpfen und der Nachweis regelmäßigen Trainingsbesuchs. Relativ teuer sei der Sport auch noch. "Das sind Umstände, die nicht unbedingt dazu angetan sind, Waffen zu besitzen, mit denen man dann irgendwann mal irgendjemanden, der einem nicht passt, willkürlich erschießt", sagt Leipold. Es schwingt Frust mit.

Relativ spät, im Jahr 1990, ist Leipold im Gemminger Stadtteil Stebbach (Kreis Heilbronn) in den Schützenverein eingetreten. Als damaliger Außenmitarbeiter suchte er und fand Ruhe und Ausgleich, auch gefiel und gefällt ihm die dort vorherrschende Disziplin. Kurz: Leipold fühlt sich wohl. Daneben benehme sich keiner. Das ist der vielleicht entscheidende Punkt: Innenminister Reinhold Gall (SPD) kann nicht glauben, dass ein Mann wie der spätere Amokläufer von Dossenheim nicht schon vorher aufgefallen ist.

"Das steht doch keinem auf der Stirn geschrieben", widerspricht Leipold und wendet sich gegen die Grünen-Forderung, dass Sportwaffen nicht mehr zu Hause, sondern im Schützenhaus gelagert werden. "Das müsste dann wie Fort Knox bewacht werden. Wollten Sie das machen?"