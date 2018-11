Von Alexander Albrecht

Mannheim. Er ist 40 Jahre alt, stammt aus Bulgarien, hält sich seit April permanent in Deutschland und teilweise im Rhein-Neckar-Raum auf, wo er aber wahrscheinlich nicht gemeldet ist, und arbeitete für eine Firma als Hilfskraft bei Kanalverlegungen. Der Mann ist nach eigenen Angaben verheiratet und Vater von zwei Kindern; er gibt vor, in seiner Heimat mehrere Jahre im Gefängnis gesessen zu haben. Die Mannheimer Polizei hält ihn für einen "sehr gefährlichen Sexualverbrecher", eine tickende Zeitbombe. Und für Oberstaatsanwalt Oskar Gattner ist er mit "an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" der Mörder von Gabriele Z.

Damit nicht genug: Er kommt noch für mindestens zwei weitere Gewaltverbrechen in der Metropolregion in Frage. Am Samstagnachmittag ist der 40-Jährige von der "Sonderkommission Cäsar" festgenommen worden. In Grünstadt, etwa 30 Kilometer von Mannheim entfernt. Jetzt sitzt er in U-Haft. Polizeipräsidentin Caren Denner sprach bei der gestrigen Pressekonferenz sicher nicht nur im Namen ihrer Behörde von einem großen Aufatmen.

Wie genau die zeitweise 60-köpfige Soko dem Täter letztlich auf die Schliche kam, das wollte die Polizei aus "ermittlungstaktischen Gründen" nicht verraten. Nur soviel: "Ein Hinweis aus der Bevölkerung war es nicht", sagte Soko-Leiter Ralf Würtenberger. Vielmehr sei es das Ergebnis der umfangreichen, 16 Tage währenden Recherchen seines Teams gewesen. Dennoch bedankte sich Würtenberger stellvertretend für die breite Unterstützung der Bürger.

Die Handschellen klickten am Samstag gegen 17.30 Uhr in einer Grünstadter Wohnung, in der sich zu diesem Zeitpunkt neben dem 40-Jährigen noch weitere Personen befanden. Er habe sich widerstandslos festnehmen lassen, empathie- und gefühlslos gewirkt, berichtete Christine Stopp von der Soko. "Es waren keinerlei Gefühlsregungen erkennbar", sagte die Beamtin weiter. Auch der Versuch, emotional auf ihn einzuwirken, scheiterte.

Als ihm ein Bild der toten litauischen Gaststudentin vorgelegt wurde, habe er nicht reagiert. Seine Teilnahmslosigkeit passt zu dem Bild, das die Soko vom Täter gewonnen hat. "Er ist stets kaltblütig vorgegangen", ergänzte Würtenberger. In seinen Vernehmungen bei der Polizei und dem Haftrichter - der gestern Haftbefehl erließ - leugnete der 40-Jährige die Tat. "Doch die Beweis- und Spurenlage ist erdrückend", sagte Oberstaatsanwalt Gattner. Noch am Samstagabend nahmen die Beamten eine Speichelprobe des Mannes, die ein Mitarbeiter des Landeskriminalamts Stuttgart sofort unter die Lupe nahm. Gestern Morgen um 4.15 Uhr stand das Ergebnis fest: Die DNA des Mannes passt nicht nur zu dem Genmaterial, das am Tatort in Mannheim gefunden wurde, sondern auch zu der genetischen Spur einer weiteren Straftat am 10. August in Speyer. Bei dem brutalen Überfall wurde eine 48-Jährige erheblich verletzt.

Der Täter hatte die Frau ins Gesicht geschlagen und mit ihrem Schal gewürgt. Die Abläufe in Speyer und Mannheim ähnelten sich sehr, sagte Würtenberger. Gabriele Z. wurde mit ihrem Schal erdrosselt. Sie brachte im Gegensatz zu der Frau in der Pfalz offenbar nicht die Kraft auf, den Angreifer in die Flucht zu schlagen. Die Polizei nimmt an, dass die 20-Jährige tragischerweise ihrem Mörder in die Arme gelaufen ist oder er sie verfolgt hat.

Die Ermittler gehen weiter davon aus, dass es am 3. Oktober zwischen 21.30 und 22 Uhr zu dem schrecklichen Verbrechen kam. Dafür spricht eine Fahrkarte nach Grünstadt, die der 40-Jährige am Tatabend um 22.21 Uhr in Mannheim kaufte. Gegen 21.30 Uhr hatte Gabriele einen Filmabend an der Uni verlassen und sich auf den Weg zu ihrer Studenten-WG im Jungbusch gemacht. In diesem Stadtteil leben auch Verwandte des festgenommenen Tatverdächtigen.

Bei der Durchsuchung der Wohnung in Grünstadt fand die Polizei persönliche Gegenstände von Gabriele, unter anderem ihr Handy und einen USB-Stick. Und nicht nur das: Entdeckt wurde auch die Speicherkarte eines Smartphones, das einer 17-Jährigen gehört. Sie und ihre Freundin (13) waren erst am letzten Donnerstagabend von einem Mann in einer Grünstadter Bahnunterführung gepackt worden. Anschließend versuchte der Täter, sie in ein abgelegenes Eck zu ziehen.

Doch die beiden wehrten sich heftig. Die Ältere zog eine Schere aus ihrer Tasche und ging damit auf den Peiniger los. In der Folge konnten sich die Mädchen losreißen. Dem Mann gelang es lediglich, die Tasche der 17-Jährigen mit ihrem Handy zu rauben. Die Polizei hat bei dem 40-Jährigen - 1,75 Meter groß, drahtig und muskulös - Verletzungsspuren entdeckt. Ob sie von der Schere stammen und er der Angreifer war, soll eine Gegenüberstellung klären. Für Würtenberger ist die Sache eindeutig: "Seine anderen Opfer haben großes Glück gehabt."

Dass noch weitere Verbrechen auf das Konto des bis zu seiner Festnahme polizeilich unauffälligen Bulgaren gehen, wollte der Soko-Chef gestern nicht ausschließen.