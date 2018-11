Von Alexander Albrecht

Mannheim. Wenige Meter vom Gerichtsgebäude entfernt, über die querende Bismarckstraße hinweg, da hat sie studiert. An der Uni Mannheim. Psychologie. Mit jeder Menge Neugier und voller freudiger Erwartungen ist die junge Frau im August 2013 nach Deutschland gekommen, um nach ihrem Bachelorabschluss in Litauen Auslandserfahrung zu sammeln. Im Dezember wollte Gabriele Z. zurückkehren. Eher zurückhaltend sei sie gewesen, sehr zielstrebig und wissbegierig, berichtet ihre Mutter.

Die 20-Jährige findet in Mannheim Freunde. Ist angekommen. Dann trifft sie auf ihren Mörder. Nach einem Filmabend an der Uni ist Gabriele auf dem Nachhauseweg, als der Mann sie von hinten angreift, sie mit ihrem Schal bis zur Bewusstlosigkeit würgt, sich an ihr vergeht und sie ausraubt. Einen Tag später wird sie gefunden. Tot. Unterhalb der Kurt-Schumacher-Brücke. Ein Polizeisprecher wird die unwirtliche Ecke als "Drecksloch" bezeichnen. Der Täter, das ist Emil S. Davon sind die Ermittler felsenfest überzeugt. Und tatsächlich sind die Beweise gegen den Bulgaren erdrückend. So hat man etwa die DNA am Tatort sichergestellt und Gabrieles Smartphone in seiner Wohnung geortet.

Seit gestern muss sich Emil S. - mittelgroß, hageres Gesicht, buschiger Schnauzer, pechschwarzes Haar - vor dem Mannheimer Landgericht verantworten. Der mutmaßliche Mörder trägt blaue, ungebügelte und verwaschene Anstaltskleidung, als ihn Vollzugsbeamte in den Gerichtssaal führen. Die Fotografen und Kameramänner mussten vorher den Raum verlassen, dafür sind die Besucherbänke dicht besetzt. Das Interesse ist riesengroß an dem Mann, der von dem grausamen Verbrechen bis zu seiner Festnahme 16 Tage später die Stadt in Angst und Schrecken versetzt hat.

Vor allem Frauen, denn jede hätte die nächste sein können. Oberstaatsanwalt Oskar Gattner spricht von einer zufälligen Begegnung zwischen Täter und Opfer. Er hält Emil S. ("eine tickende Zeitbombe"; "er ist eine Gefahr für die Allgemeinheit") beim Verlesen der Anklageschrift das Mordmerkmal Habgier sowie die Befriedigung seines Geschlechtstriebs vor. Der Blick des Angeklagten ist meist nach unten gerichtet; er verzieht kaum eine Miene. Manchmal seufzt er. Wirkt müde. Eine Dolmetscherin übersetzt ihm Gattners Schilderungen ins Bulgarische.

Anschließend hat Emil S. selbst das Wort. Doch er macht lediglich Pflichtangaben zur Person: 41 Jahre alt, Bauarbeiter, geschieden, zwei Kinder. Das war's. Gabrieles mutmaßlicher Mörder werde den ganzen Prozess über schweigen, kündigt sein Anwalt Maximilian Endler an. Weiter schweigen. So wie er es seit seiner Festnahme in einer Arbeiterwohnung in Grünstadt tut. Mit einer Ausnahme: Den Mord habe er "pauschal abgestritten", sagt der Vorsitzende Richter Ulrich Meinerzhagen.

Ein arbeitsloser Flaschensammler berichtet, wie er Gabrieles Leiche am Abend des 4. Oktober in einem verwilderten Gebüsch entdeckt hat. "Ich habe einen Schritt über den kleinen Zaun gemacht und mich gebückt, um eine Bierbüchse aufzusammeln", berichtet er. Dann sieht er den Frauenkörper - und ist "völlig durch den Wind". Der Mann tut nicht das Naheliegende. Alarmiert weder den Rettungsdienst noch die Polizei, mit der er es wegen schlechter Erfahrungen "nicht so hat". Stattdessen habe er zunächst laut gerufen, um zu testen, ob die Frau noch lebe. Als kein Lebenszeichen kommt, macht er sich Sorgen. Telefoniert zunächst mit seiner Frau und dann mit einer Bekannten, die in der Nähe wohnt. Erst sie verständigt die Polizei.

Ein schnell eintreffender Kriminalbeamter findet Gabriele bäuchlings und mit heruntergezogener Hose auf dem Boden liegen. "Ich konnte nur noch die Leichenstarre feststellen", sagt er. Von den Geschehnissen am ersten Prozesstag erfährt die Familie von Gabriele Z. erst abends per E-Mail. "Vater und Mutter haben nicht freibekommen und müssen in Litauen arbeiten. Sie werden gemeinsam mit Gabrieles Bruder aber spätestens zu den Plädoyers anreisen", sagt Opferanwältin Sabrina Hausen.

Die Angehörigen hätten Angst, dem Mann im Gerichtssaal zu begegnen, der ihnen mutmaßlich die Tochter und Schwester genommen hat. "Sie hatten auf ein Geständnis oder eine Entschuldigung gehofft", sagt Hausen. Doch daraus wird wohl nichts.

Die Verhandlung wird heute um 9 Uhr fortgesetzt, ein Urteil soll spätestens am 18. Juli fallen. Neben dem Mord geht es in dem Prozess auch um zwei Übergriffe auf eine Frau in Speyer und zwei Mädchen in Grünstadt.