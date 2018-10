Mannheim. Ein siebenköpfiges Netzwerk mutmaßlicher Kokaindealer muss sich seit Donnerstag vor dem Landgericht Mannheim verantworten. Die sechs Männer und eine Frau sollen im großen Stil in Mannheim, Ludwigshafen und Kaiserslautern mit Rauschgift gehandelt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft Mitgliedern der Bande außerdem Kurierfahrten vor. Dabei sollen sie jeweils bis zu ein Kilogramm Kokain, das in kleinen Päckchen verstaut war, verschluckt haben. Dann brachten sie das Rauschgift von Amsterdam meist in die Schweiz, Fahrten führten aber auch nach Stuttgart und Erfurt. (dpa/lrs)