Von Olga Nedbaeva

Moskau. Mit dem Streit um den mutmaßlichen Einsatz von Chemiewaffen bei Damaskus hat das Verhältnis Russlands zum Westen einen neuen Tiefpunkt erreicht. Die Regierung in Moskau lehnt eine militärische Intervention in Syrien vehement ab. "Der Einsatz von Gewalt ohne die Zustimmung des UN-Sicherheitsrats ist eine sehr schwere Verletzung des internationalen Rechts", sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow am Montag. Der Westen bewege sich auf "einem sehr gefährlichen Pfad". Das russische Außenamt verschärfte am Dienstag den Ton noch einmal: Ein Militäreinsatz ohne UN-Mandat "hätte katastrophale Folgen für andere Länder im Nahen Osten und in Nordafrika".

Als Verbündeter des syrischen Machthabers Assad hat Russland im UN-Sicherheitsrat zuverlässig jede Verurteilung des Vorgehens gegen die Opposition verhindert. Russland fürchtet eine Wiederholung des Szenarios von 2011, als Moskau im Sicherheitsrat einer Koalition unter Führung Frankreichs und Großbritanniens erlaubte, im libyschen Bürgerkrieg militärisch zum Schutz der Rebellen in Bengasi einzugreifen. Zum Ärger Moskaus nutzte der Westen dieses Mandat aber, um so lange die Stellungen von Machthaber Gaddafi zu bombardieren, bis dieser von den Aufständischen gestürzt wurde. Moskau fühlte sich hintergangen.

Die Vorwürfe, dass Assad gegen die Rebellen Chemiewaffen eingesetzt hat, sieht Moskau als unbewiesen an und gibt den Aufständischen die Schuld. "Sie haben bisher keinen Beweis vorgelegt, sagen aber zugleich, die rote Linie sei überschritten und es könne keinen Aufschub geben", kritisierte Lawrow. Eine Intervention werde nicht Frieden bringen, sondern nur "eine neue, noch blutigere Phase im Krieg" einleiten.

Der Vorsitzende des Außenausschusses im Parlament, Alexej Puschkow, warf Washington und London vor, sie benötigten ein "gültiges Urteil" über Assad, jedes anderslautende "wird zurückgewiesen". Russische Politiker verdächtigen die USA, die Chemiewaffen wie im Irak als Vorwand zu nutzen, um ihre Intervention zu begründen. Im Irak wurden die angeblichen Massenvernichtungswaffen nie gefunden.

"Es gibt viele Parallelen zur Taktik des Westens im Irak", sagt auch der russische Experte Alexander Filonik. Sollte der Westen sich über das Veto Russlands im Sicherheitsrat hinwegsetzen, werde das "sehr ernste Folgen" für das Verhältnis Russlands zu den USA haben.

Die Expertin Maria Lipman vom Carnegie Centre in Moskau warnt, Russland könne es "nicht unbeantwortet lassen", wenn seine Meinung einfach ignoriert werde. Sie befürchtet, dass Moskau im Gegenzug die Waffenlieferungen an Damaskus aufstocken könnte.