Die Körperhaltung sagt alles: Claudia Roth und Cem Özdemir erklären am Sonntagabend das Wahlergebnis.

Von Christian Altmeier

Mannheim. Die Bundestagswahl sorgte für Überraschungen - aber auch für klare Trends. Zu den Gewinnern zählen die Volksparteien, die erstmals seit knapp einem halben Jahrhundert gleichzeitig zulegen konnten. Vor allem die Union geht mit ihrem besten Ergebnis seit 19 Jahren als Wahlsiegerin durchs Ziel. Die AfD darf sich über ein starkes Ergebnis freuen - wenngleich es nicht ganz zum Einzug in den Bundestag reicht. Grüne und Linke dagegen müssen Verluste hinnehmen, die FDP bricht dramatisch ein. Die Analyse der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen im Überblick:

Die Kanzler-Kandidaten: Der Erfolg der Union hat einen Namen: Angela Merkel. 80 Prozent attestieren der Kanzlerin gute und nur 17 Prozent schlechte Arbeit. Damit erreicht sie das beste Kanzlerimage nach 1990. Auf einer Skala von +5 bis -5 erzielt Merkel einen Ansehenswert von +2,1, unter Unionswählern sogar von überragenden +3,9. Peer Steinbrück kommt insgesamt nur auf +0,7.

Dementsprechend deutlich fällt das Ergebnis der K-Frage aus: 59 Prozent der Deutschen wollen Merkel und nur 32 Prozent Steinbrück als Kanzler. Dies ist wichtig, weil die K-Frage diesmal so wahlentscheidend war, wie lange nicht. 34 Prozent aller Befragten und 45 Prozent der CDU/CSU-Wähler war es wichtiger, wer Kanzler wird, als welche Koalition regiert. 2005 dachten so nur insgesamt 19 Prozent und 2009 28 Prozent.

Die Parteien: Der Erfolg der CDU/CSU basiert auch auf hohem Parteiansehen. Die Deutschen bescheinigen der Union gute Arbeit sowie ökonomische Kompetenz. Die SPD kann bei den Kompetenzen nur teilweise punkten. Sie liegt mit dem allgemeinen Mindestlohn und einer höheren Spitzensteuer zwar bei Sozialer Gerechtigkeit vorn, fällt bei der Ökonomie aber weit zurück: Die CDU/CSU gilt bei Wirtschaft, Jobs und Euro-Politik als klar kompetenteste Partei.

Fast gar keine Kompetenz wird der FDP zugeschrieben. Sie hat in den Augen der Deutschen zudem keinen Anteil an den Erfolgen des Kabinetts. Während die Regierungsarbeit der Union mit +1,3 bewertet wird, stehen die Liberalen bei - 0,7. Beim Parteiansehen fällt die FDP auf -0,9 (2009: +0,6), wogegen sich die Union auf +1,8 (2009: +1,2) verbessert. Die Reputation der AfD liegt mit -1,4 deutlich im negativen Bereich. Deren Erfolg führen 67 Prozent auf Unzufriedenheit mit den etablierten Parteien und nur 14 Prozent auf Inhalte zurück.

Die Wähler: Zentrale Stütze der Union bleibt die Generation 60-Plus: In dieser großen und beteiligungsstarken Wählergruppe erhält sie 49 Prozent. Bei den unter 30-Jährigen kommen CDU/CSU nur auf 35 Prozent, die SPD kann sich hier um acht Punkte auf 25 Prozent verbessern, wogegen die Grünen auf 10 (minus 4) kommen und die Liberalen auf 5 Prozent (minus 12) einbrechen.

Weiteres verlässliches Standbein der Union sind die Wähler auf dem Land. In Großstädten hat sie mit 33 Prozent weiter große Defizite. SPD, Linke und Grüne liegen in Großstädten mit 31, 11 und ebenso 11 Prozent über dem Schnitt, zudem bleiben die Grünen bei Hochschulabsolventen mit 14 Prozent und die Linke bei Arbeitslosen mit 21 Prozent stark. Bei Wählern ohne Job kann mit 7 Prozent auch die AfD punkten, die außerdem von Männern doppelt so viel Unterstützung erfährt, wie von Frauen.