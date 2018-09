Von Kevin Hagen

Am Anfang muss es schnell gehen. Zielstrebig marschiert die Kanzlerin durch die Glastür und wirft ein knappes "Guten Morgen" in die Runde. Dann positioniert sie sich vor den Fotografen, rückt den - diesmal beigen - Blazer zurecht und lässt das Blitzlichtgewitter über sich ergehen. Die Sache mit den Medien, daraus hat Angela Merkel noch nie einen Hehl gemacht, gehört nicht zu ihren Lieblingsbeschäftigungen. "So, ich glaube, wir sind jetzt genug abgelichtet", bestimmt sie kurz darauf. Weiter geht's.

Der Festakt zum 50-jährigen Bestehen des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) im Neuenheimer Feld ist der erste öffentliche Auftritt der Kanzlerin seit ihrem Osterurlaub. Entsprechend wenig hatte man zuletzt von Merkel gehört: Ukraine-Krise, Renten-Streit, Straßen-Soli - all das zog weitgehend unkommentiert vorüber. Daran sollte sich auch gestern nichts ändern.

Stattdessen geht es um Wissenschaft, um Technik - sozusagen ein Heimspiel für die promovierte Physikerin. Und es geht bei aller Feierstimmung um ein bitterernstes Thema: Krebs. Ein Viertel aller Sterbefälle in Deutschland geht auf bösartige Tumore zurück. "Eine Volkskrankheit", wie Merkel sagt. Mittlerweile steht sie auf einer Bühne im Foyer des Kommunikationszentrums. Eine lichtdurchflutete Halle, Palmen ragen aus Blumenkübeln. Über tausend Augenpaare und jede Menge Handykameras sind auf die Kanzlerin gerichtet. Geladene Gäste sind dabei, Mitarbeiter, Prominenz wie Landesforschungsministerin Theresia Bauer (Grüne) oder SAP-Gründer Dietmar Hopp. Merkel spart nicht mit Lob. "Das DKFZ", sagt sie, "ist eine Perle in der deutschen Forschungslandschaft." Jeder kenne Krebsfälle, sagt sie, "oder weiß, was für einen Schreckensnachricht das ist. Sie finden hier Antworten auf drängende Fragen".

Tatsächlich hat sich das DKFZ seit seiner Gründung im Jahr 1964 zu einer international renommierten Einrichtung entwickelt. Ziel war und ist es, Grundlagenforschung zu betreiben und diese für die Behandlung der Patienten nutzbar zu machen. Bisheriger Höhepunkt war 2008 der Medizinnobelpreis für den damaligen DKFZ-Leiter Harald zur Hausen für seine Arbeit zum Gebärmutterhalskrebs. Heute ist das DKFZ international vernetzt. Mit 2500 Mitarbeitern ist es die größte biomedizinische Einrichtung Deutschlands. "Hier wird Spitzenforschung betrieben", ruft die Kanzlerin.

Das kommt natürlich an. "Sie machen uns mit ihrem Besuch ein ganz besonderes Geschenk", sagt DKFZ-Chef Otmar Wiestler in Richtung der Kanzlerin. "Das ist ein glanzvoller Auftakt für unser Jubiläumsjahr." Angesichts der steigenden Zahl an Erkrankungen stehe man auch in Heidelberg "vor immer neuen Herausforderungen", so Wiestler. Ein realistisches Ziel sei es, durch individuelle Therapien "das Leiden über längere Zeit beherrschbar" zu machen, "auch wenn wir nicht heilen können."

Merkels Besuch, das ist klar, ist als persönliche Wertschätzung dieser Arbeit zu verstehen - und als Gelegenheit, sich selbst ein bisschen auf die Schulter zu klopfen. Das EU-Ziel, jährlich drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) für Forschung und Entwicklung auszugeben, sei in Deutschland "so gut wie erreicht", durch den Hochschulpakt seien im Land 625.000 neue Studienplätze entstanden. "Es gibt im deutschen System viele gute Momente", sagt sie.

Und noch etwas steht dick und fett in der Rede der Kanzlerin. "Es ist dringend notwendig, dass Männer und Frauen gleiche Chancen haben", sagt sie. Auch in der Wissenschaft. Zwar gebe es mehr weibliche Studenten, aber deutlich mehr Männer unter den Professoren. "Wir brauchen eine hohe Flexibilität", so Merkel. "Es geht um familienfreundliche Strukturen." Die Vätermonate beim Elterngeld würden hier zu mehr Gerechtigkeit führen. "Auch Forscherkarrieren müssen individuell geplant werden."