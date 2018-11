Von Heike Warlich-Zink

Mit dem Spatenstich für den Erweiterungsbau in K3 hat das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) gestern ein Bauprojekt gestartet, das in fünf Schritten geplant ist und sich über mehrere Jahre erstreckt. Das gesamte Volumen für die bauliche Erweiterung beträgt rund 130 Millionen Euro.

Mit der Maßnahme will das ZI sein 2007 neu gesetztes Hauptziel, die enge Verzahnung von Forschung und Patientenversorgung, weiter konsequent vorantreiben. "Wir wollen die Therapieforschung hier in Mannheim etablieren", erklärte ZI-Direktor Prof. Andreas Meyer-Lindenberg, dass man mit der baulichen Erweiterung zugleich dem Auftrag der psychiatrischen Vollversorgung der Mannheimer Bürger gerecht werde wolle.

In K3 werden künftig die Stationen der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin sowie die Gerontopsychiatrische Tagesklinik mit zwölf Plätzen untergebracht. Neu hinzu kommt mit dem Adoleszentenzentrum ein bundesweit bislang einzigartiges Projekt. Dabei soll im Rahmen einer Langzeitstudie altersübergreifend und interdisziplinär geforscht werden, um psychische Störungen möglichst erkennen und bereits im Kinder- und Jugendalter behandeln zu können.

"Das ZI als Landesstiftung prägt den Medizinstandort bereits heute entscheidend mit", unterstrich Prof. Bernhard Eitel, Rektor der Universität Heidelberg, dass mit dem Ausbau ein weiterer Schritt getan werde, um national und international sichtbar zu werden. Dass die Stadt es geschafft habe, das Areal für den Erweiterungsbau schnell und unkompliziert zur Verfügung zu stellen, habe ihn positiv überrascht. Für die Architekten stellte sich damit die Aufgabe, inmitten gewachsener Strukturen einen modernen Klinik- und Forschungsbau zu errichten.

"Dieser muss sich ins Umfeld einfügen", bezeichnete Bürgermeister Lothar Quast das Bauen im Bestand als besondere Hausforderung. Eine Einschätzung, die Mike Maderer als Vertreter der Planungsgesellschaft für Einrichtungen des Gesundheitswesens mbH (PEG) teilte. Die PEG, die sich hauptsächlich mit dem Planen und Bauen für alte, kranke und behinderte Menschen befasst, habe bei diesem hochkomplexen Bau die Entwicklung des demografischen Wandel und der Zivilisationskrankheiten ebenso berücksichtigen müssen wie den zu erwartenden medizinisch-wissenschaftlichen Fortschritt und die Finanzierbarkeit der Maßnahme. Man müsse heute für morgen, idealerweise übermorgen bauen und Funktionalität zugleich "schön verpacken". Etwas, das Maderer mit Blick auf Farb- und Formgebung sowie Raumgestaltung gerade im Zusammenhang mit Patienten in der Psychiatrie als wichtig bezeichnete.

In zwei Jahren soll K3 in Betrieb genommen werden. Als weitere Schritte folgt der Umbau des Untergeschosses im Therapiegebäude J5. Noch im Herbst soll mit den Arbeiten für das neue Zentrum für Innovative Psychiatrie- und Psychotherapieforschung begonnen werden. Im Erdgeschoss des ZI-Kerngebäudes werden die Intensivstation sowie die Speisenversorgung umgebaut. In einem dritten Schritt wird das bestehende Wirtschaftsgebäude abgerissen und durch einen Neubau an gleicher Stelle ersetzt. Die Phasen vier und fünf betreffen den Umbau des ersten Obergeschosses im Therapiegebäude für einen zentralen Untersuchungs- und Behandlungsbereich und die Durchführung einiger Anpassungsmaßnahmen in den weiteren Obergeschossen sowie im Forschungs- und Verwaltungsgebäude.