Von Sabine Hebbelmann

Der erste Charterflug mit Flüchtlingen aus Syrien ist am Mittwoch in Hannover gelandet. Doch schon seit August lebt eine syrische Familie mit vier Kindern in der Asylunterkunft Hardtstraße in Heidelberg. Wie rund 250 andere Flüchtlinge ist sie auf eigene Faust nach Deutschland gereist. Insgesamt 5000 syrische Bürgerkriegsflüchtlinge dürfen jetzt nach Deutschland kommen, 650 von ihnen nach Baden-Württemberg.

Die Zuweisung der Flüchtlinge in die Kommunen steuert das Regierungspräsidium Karlsruhe. Wie viele Syrer letztendlich in Heidelberg Zuflucht finden werden, ist der Stadt noch nicht bekannt. Dabei sind die vorhandenen Gemeinschaftsunterkünfte in der Henkel-Teroson-Straße im Pfaffengrund und in der Hardtstraße in Kirchheim schon jetzt nahezu ausgelastet. Denn unabhängig von der Krise in Syrien steigt die Zahl der Asylsuchenden, auch in Heidelberg.

Die jüngste Zahl bezieht sich auf Ende Juni dieses Jahres. Da waren 331 Flüchtlinge in Heidelberg untergebracht. Sie kommen vor allem aus Afrika, Irak, Iran, Serbien, Mazedonien und neuerdings auch Korea. Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz stehen Asylbewerbern in Baden-Württemberg 4,5 Quadratmeter Wohnraum zu. In der Regel sind die Zimmer 14 Quadratmeter groß und mit zwei bis drei Personen belegt.

Derzeit kommen monatlich 20 bis 30 Asylbewerber dazu. "Wir kommen an die Grenzen unserer Kapazität", sagt die Leiterin des Amtes für Soziales und Senioren, Angelika Haas-Scheuermann, und ergänzt: "Wir sind dabei, uns Luft zu verschaffen." Gemeint ist, dass die Verwaltung aktuell nach neuen Unterkünften im Stadtgebiet Ausschau hält.

Dass die Zahl der Flüchtlinge während des Balkankriegs noch deutlich höher lag, darauf macht Susanne Sommer vom Asylarbeitskreis Heidelberg aufmerksam. Karlsruhe habe viele Stellen abgebaut, als mit der Drittstaatenregelung nach 1993 die Asylbewerberzahl deutlich zurückging. "Jetzt stapeln sich dort die Anträge und die Asylbewerber müssen bis zu zwölf Monate warten, bis das Verfahren überhaupt in Gang kommt", so Sommer. "Schlimm" findet sie das, denn im ersten Jahr des Asylverfahrens dürfen Asylbewerber nicht arbeiten. Auch danach hätten sie kaum Chancen auf einen Job, weil es "bevorrechtigte Arbeitnehmer" gibt. Dies sind Deutsche, aber auch EU-Ausländer oder anerkannte Flüchtlinge.

In dem Verfahren sind nicht einmal Sprachkurse vorgesehen. "Und das, obwohl die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass viele von ihnen bleiben werden", glaubt Sommer. Schließlich sei bei einem großen Teil der Flüchtlinge nicht abzusehen, dass sich die Situation in den Herkunftsländern verbessere.

Einen Sonderfall stellen die Asylbewerber aus Serbien und Mazedonien dar. "Das ist eine große Gruppe", berichtet Haas-Scheuermann. Seit Abschaffung der Visapflicht dürfen sie einreisen, doch als Asylbewerber wird so gut wie keiner anerkannt. Dennoch kommen sie wieder und stellen den nächsten Antrag. "Drehtüreffekt" nennt sie das.

Auf freiwilliger Basis finanziert die Stadt Heidelberg einen vierwöchigen Deutschkurs an der Volkshochschule, um allen Flüchtlingen die Chance zu geben, zumindest rudimentäre Sprachkenntnisse zu erwerben. Außerdem engagiert sich der Asylarbeitskreis Heidelberg mit mehr als 50 Ehrenamtlichen für die in der Stadt Asyl suchenden Menschen. Er bietet unter anderem kostenlose Sprachkurse, Hilfe bei Behördengängen, Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe, Spielgruppen und Begegnungsmöglichkeiten an.

Bei den syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen gibt es drei "Kategorien": Die Menschen, die aktuell aus dem arabischen Land nach Deutschland kommen, gelten als "Kontingentflüchtlinge" und erhalten eine Aufenthaltserlaubnis für zwei Jahre, die sie zur Aufnahme einer Beschäftigung berechtigt. Bereits zuvor waren aber viele Syrer als "reguläre" Asylbewerber nach Deutschland gekommen. Insgesamt 45 000 leben derzeit in Deutschland. Viele wollen jetzt ihre Angehörigen aus der Krisenregion zu sich holen. Baden-Württemberg hat sich bereit erklärt, 500 weitere Syrer aufzunehmen, deren Verwandte zuvor unterschrieben haben, dass sie für diese alle Kosten übernehmen, von der Unterkunft bis zur Krankenversicherung.