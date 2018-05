Mannheim. Bei einem Unfall in Mannheim sind am Sonntag fünf Menschen verletzt worden. Eine 15-Jährige schwebe in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Ein 41 Jahre alter Autofahrer war den Angaben nach verkehrswidrig nach links in eine Auffahrt abgebogen und mit dem Wagen eines 37-Jährigen zusammengestoßen. Der Unfallverursacher und eine 15-Jährige erlitten schwere Verletzungen. Die lebensgefährlich verletzte Jugendliche saß ebenfalls in dem Auto. Rettungskräfte brachten sie in eine Spezialklinik nach Heidelberg. Der 37-Jährige und sein vier Jahre alter Sohn kamen mit leichten Verletzungen davon. Die Polizei sperrte die Unfallstelle für mehrere Stunden, weil dort unter anderem ein Rettungshubschrauber landete. (dpa/lsw)