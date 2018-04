Mannheim. Hochwertiger und damit zu Recht teurer Dornfelder Glühwein oder in Wirklichkeit Billigglühwein? Lebensmittelkontrolleure haben nach Angaben der Stadtverwaltung das Angebot auf den Mannheimer Weihnachtsmärkten unter die Lupe genommen. Insgesamt seien 13 Proben auf mehreren Märkten im Stadtgebiet genommen und am Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt in Karlsruhe untersucht worden. Darunter waren elf Glühweine, eine Feuerzangenbowle und ein Obstweinpunsch. Erfreuliches Ergebnis der "offiziellen Glühweintester": Lediglich zwei Getränkeproben mussten beanstandet werden. Einmal wurde ein Kennzeichnungsmangel gefunden: Ein als ,Glühwein' bezeichnetes Getränk stellte sich bei näherer Betrachtung als Fruchtweinerzeugnis heraus. Hier fehlte die Weinsäure, die einen echten Glühwein ausmacht. Ein weiterer "Glühwein" fiel den Prüfern durch einen deutlichen Essigstich auf. (rnz)