Mannheim. Am frühen Mittwochmorgen, 11. April, gegen 2.30 Uhr, wurde ein 38-jähriger Mann aus Heidelberg am OEG-Bahnhof Käfertal das Opfer mehrerer jugendlicher Räuber. Beim Verlassen der Straßenbahn gingen die vier jungen Männer auf den Mann los: Einer der Täter sprang dem Kurpfälzer in den Rücken und stieß ihn zu Boden. Anschließend wurde er von den anderen mit Fäusten und Fußtritten traktiert. Aus den Hosentaschen des Opfers wurden laut Angaben der Polizei eine Geldbörse, ein Mobiltelefon sowie ein Beutel mit Tabak entwendet.

Nach dem Überfall flüchtete das Quartett in unbekannte Richtung. Der leicht verletzte Geschädigte lief zum Platz der Freundschaft und verständigte über einen Taxifahrer die Polizei.