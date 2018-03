Mannheim. Die deutschen Hockey-Herren haben den zweiten Länderspiel-Vergleich mit Irland überraschend verloren. In Mannheim musste sich die ohne eine Vielzahl von Leistungsträgern angetretene Auswahl von Bundestrainer Markus Weise am Mittwoch den Iren mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Matthias Witthaus erzielte das einzige Tor für den mitten in der Olympia-Vorbereitung steckenden Europameister, dessen Olympia-Kader die erste Niederlage in diesem Jahr erlitt. «Wir haben nicht unseren allerbesten Tag erwischt», sagte Weise. Der Niederlage wollte er dennoch keine allzu hohe Bedeutung beimessen. Das erste Testspiel hatte Deutschland am Ostermontag an gleicher Stelle knapp 3:2 (1:1) gewonnen. (dpa)