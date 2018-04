Mannheim. Reichlich Beute machte ein Einbrecher am Donnerstag in einer Wohnung in den S-Quadraten. Er entwendete mehrere Tausend Euro und etliche Elektroartikel. Wie die Polizei mitteilte, drang der Täter vermutlich zwischen 12.20 Uhr und 13 Uhr über ein gekipptes Fenster in die Wohnung eines 25-Jährigen ein.

In dem Appartement wurden sämtliche Schubladen und Schränke geöffnet und durchwühlt. Dabei fielen dem Täter mehrere Tausend Euro Bargeld in die Hände. Außerdem entwendete er Elektroartikel, Mobiltelefone, ein Laptop sowie eine Stange Zigaretten.

Nach seinem Beutezug entkam der Einbrecher unerkannt. Die Kriminalpolizei Mannheim ermittelt. (pol)