Mannheim. Das Opfer zweier Räuber wurde am Montagabend ein 14-jähriger Junge in der Neckarstadt. Gegen 19.10 Uhr wurden er und sein etwa gleichaltriger Begleiter in der Pestalozzistraße an Kreuzung zur Riedfeldstraße den beiden Fremden angesprochen. Das Duo forderte den 14-Jährigen auf ihnen sein Handy des Jugendlichen. Andernfalls würden sie ihn "abstechen". Als der junge Mannheimer sein Mobiltelefon nicht herausgab, entrissen ihm die Täter ihm seine Mütze und flüchteten. Das Raubdezernat der Kriminalpolizei ermittelt. (pol)