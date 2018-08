Abtsteinach. Bei Wartungsarbeiten an einem Skilift im südhessischen Abtsteinach ist ein Mann aus einem Traktor geschleudert und schwer verletzt worden. Der 31-Jährige habe auf einer abschüssigen Wiese an der privaten Anlage gearbeitet, als das Fahrzeug abrutschte und sich überschlug, wie die Polizei Darmstadt am Samstag berichtete. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Mannheim. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 1500 Euro. (dpa/lhe)