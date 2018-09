Das Sondereinsatzkommando musste anrücken, nachdem sich der unter Drogeneinfluss stehende 29-Jährige in der Nacht auf gestern - mit Machete bewaffnet - in einer Haßmersheimer Wohnung verschanzt hatte. Doch damit nicht genug: Der Mann sorgte noch für einen weiteren Großeinsatz der Polizei. Foto: Müller

Von Heiko Schattauer

Mosbach/Haßmersheim. Erst sorgte er für den Einsatz eines Sondereinsatzkommandos (SEK), dann hielt er über mehrere Stunden die Polizei in Atem: Mit einer Vielzahl an Beamten und mithilfe eines Polizeihubschraubers wurde gestern Nachmittag ab 13.30 Uhr nach einem 29-Jährigen gefahndet, der vor dem Kreiskrankenhaus in Mosbach einem 74-Jährigen sein Auto geraubt hatte. "In nacktem Zustand und unter Vorhalt einer Schere", so die Staatsanwaltschaft, zwang der 29-Jährige den Rentner zum Aussteigen und flüchtete dann mit dessen Citroën "Berlingo".

Unmittelbar vor dem Autoraub war er unbekleidet auf dem Krankenhausdach gesehen worden. Um 15.30 Uhr konnte der offenbar noch immer unter Drogeneinfluss stehende Mann in Billigheim-Allfeld von einer Polizeistreife gesichtet und vorläufig festgenommen werden. Bereits in der Nacht zuvor war er in Haßmersheim von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Dort hatte er sich unter massivem Drogen- und Medikamenteneinfluss und mit einer Machete bewaffnet in der Wohnung seiner Freundin verbarrikadiert.

Die wiederum hatte aufgrund einer Drogenintoxikation des 29-Jährigen zuvor die DRK-Rettungsleitstelle alarmiert. Als ein Sanitäter kurz darauf die Wohnung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Ehrenmalstraße betreten wollte, bedrohte ihn der Mann mit der Machete. Nachdem auch die Freundin, die der 29-Jährige offensichtlich infolge des Drogenkonsums nicht mehr erkannte und ebenfalls bedroht haben soll, aus der Wohnung geflüchtet war, verschanzte sich der lautstark herumschreiende Mann. "Um eine Gefahr für die Bewohner des Wohnblocks auszuschließen", so die Polizei, wurde deren Evakuierung veranlasst.

Das Areal um das Mehrfamilienhaus wurde abgeriegelt, das Sondereinsatzkommando der Polizei (aus Göppingen angefordert) stürmte gegen Mitternacht die Wohnung und überwältigte den 29-Jährigen, der sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Leicht verletzt wurde indes auch der 74-Jährige, dem der polizeibekannte, wohnsitzlose Täter tags darauf in Mosbach das Auto raubte.

Wie und warum der Mann nach dem Vorfall in der Nacht zuvor aus dem Krankenhaus gelangen konnte, ist noch unklar. Ihm sei laut Polizei "die Bewegungsfreiheit genommen" worden. Was ihn freilich nicht daran hinderte, die Einrichtung zu verlassen. "Das wird im Detail noch zu klären sein", hieß es gestern auf RNZ-Nachfrage von der Polizei, eine "Nachbereitung" werde folgen müssen. Nach seiner Festnahme wurde der 29-Jährige gestern vorübergehend in die Psychiatrie überstellt. Die Staatsanwaltschaft werde nun einen Haft- oder aber Unterbringungsbefehl gegen den Beschuldigten beantragen.