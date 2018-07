Mannheim. Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen muss voraussichtlich vier Wochen lang auf seinen verletzten Rückraumspieler Zarko Sesum verzichten. Eine Kernspinuntersuchung am Sonntag ergab, dass sich der 25 Jahre alte Serbe beim 35:27-Sieg in Gummersbach am Samstag einen Bänderriss im linken Ellenbogen zugezogen hat. «Das ist ein harter Schlag. Zarko ist ein kompletter Spieler und eigentlich nicht gleichwertig zu ersetzen», erklärte Löwen-Manager Thorsten Storm. «Das wird sehr schwer für uns in den kommenden Wochen.» Sesum fällt somit im DHB-Pokal-Achtelfinale gegen den HSV Hamburg am Mittwoch (20.45 Uhr) in Mannheim aus. (dpa)