Von Constanze Werry

Wasser ist ein idealer Durstlöscher - doch welches ist das beste - Leitungswasser oder lieber doch Mineralwasser aus der Flasche? "Welches Wasser gesünder ist, kann man nicht sagen", erklärt Sabine Partheymüller von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. "Leitungswasser enthält häufig weniger Mineralien als Mineralwasser - das ist aber nur für bestimmte Gruppen wichtig, die zum Beispiel vermehrt Kalzium oder Magnesium benötigen."

Doch im Wasser schwimmen nicht nur Mineralien, Salze und Spurenelemente, die in ihrer Zusammensetzung unter anderem auch den Geschmack des Wassers beeinflussen. Auch Uran kann sowohl in Mineral- als auch Trinkwasser vorkommen. Dieses stammt allerdings nicht etwa aus Atomkraftwerken, sondern wird aus den Gesteinsschichten ausgeschwemmt, die das Wasser im Boden durchläuft. "Uran ist zwar radioaktiv - die Mengen im Wasser sind allerdings so gering, dass sie nicht strahlen. Problematisch ist seine Wirkung als Schwermetall", erklärt Martin Rücker von der Verbraucherorganisation Foodwatch. "In zu hoher Dosis kann Uran die Nieren angreifen." Vor allem für Säuglinge könne ein erhöhtes Risiko bestehen, so Partheymüller.

Das Vorkommen von Uran im Wasser ist regionalen Schwankungen unterworfen. Ein neuer Grenzwert - der Ende vergangenen Jahres eingeführt wurde - legt für Trinkwasser eine maximale Menge von zehn Mikrogramm Uran pro Liter fest. Laut Foodwatch ein Wert, der zwar für Erwachsene ausreichend sei, Säuglinge und Kinder aber nicht ausreichend schütze. "Die regionalen Trinkwasser-Werte können beim Wasserversorger nachgefragt werden", so Rücker. Für Mineralwässer gibt es bislang keinen allgemeingültigen Grenzwert. Allerdings darf Mineralwasser, das mit dem Hinweis "geeignet für die Zubereitung von Säuglingsnahrung" gekennzeichnet ist, höchsten zwei Mikrogramm Uran pro Liter enthalten.

Während sich Mineralwasser und Leitungswasser vom gesundheitlichen Aspekt her nichts zu nehmen scheinen, sieht es bei der Öko-Bilanz ganz anders aus. Die Studie "Ökobilanz Trinkwasser - Mineralwasser" stellte fest, dass Trinkwasser - bis es beim Kunden aus dem Hahn fließt - bis zu 1000 Mal weniger Energie verbrauche als Mineralwasser.

Wer Wasser aus der Leitung bevorzugt sollte darauf achten, dass er möglichst kein sogenanntes Stagnationswasser zu sich nimmt - also Wasser, das für mehrere Stunden in der Leitung stand. Es kann Bakterien oder Metallrückstände aus den Rohren enthalten. "Am besten sollte man kurz das Wasser laufen lassen, bis es merklich kühler wird", empfiehlt Partheymüller. Das Frischwasser kann dann problemlos getrunken werden. Das abgestandene Wasser muss aber nicht ungenutzt durch den Abfluss rauschen. Es eignet sich durchaus, um Zimmerpflanzen oder Balkonblumen damit zu gießen. Wird Trinkwasser aus der Leitung abgefüllt, sollte es am besten gekühlt gelagert werden.