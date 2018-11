Hockenheim. (pol) Noch an der Unfallestelle erlag am späten Montagnachmittag ein 49 Jahre alter tschechischer Lkw-Fahrer nach einem schweren Unfall auf der A 61 in Höhe der Anschlussstelle Hockenheim/Speyer seinen Verletzungen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, hatte der Mann mit seinem Sattelzug gegen 17.15 Uhr einen Rückstau auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Speyer übersehen und war ungebremst auf einen am Stauende stehenden Sattelzug der US-Army aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Sattelzug auf zwei Autos geschoben.

Nach Ermittlungen des Autobahnpolizeireviers Walldorf hatte der Sattelauflieger 24 Tonnen Kautschuk geladen. Die Ladung, die nach den Erkenntnissen der Ermittler nicht ausreichend gesichert war, wurde durch den Aufprall auf den stehenden Lkw nach vorne katapultiert, durchbrach durch die Wucht die Stirnwand des Aufliegers, anschließend die Rückwand des Führerhauses und erdrückte den 49-Jährigen. Sein 38-jähriger Beifahrer hatte offenbar einen Schutzengel und konnte sich trotz eigener

schwerer Verletzungen selbständig befreien. Das Führerhaus des tschechischen Lkw wurde bei dem Unfall total zerstört.

Durch den Unfall zogen sich auch der 35 Jahre alte Fahrer des Army-Lasters und eine 26 Jahre alte Beifahrerin in einem der Autos schwere Verletzungen zu. Die drei Schwerverletzten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Der rechte Fahrstreifen und die Anschlussstelle Hockenheim/Speyer waren während der Unfallaufnahme und zur Reinigung bis etwa 22.15 Uhr gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau bis zum Autobahndreieck Hockenheim. Die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim war mit fünf Fahrzeugen und 22 Wehrleuten vor Ort. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 40.000 Euro.