Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Frohe Kunde für die Bürger des Rhein-Neckar-Kreises: Die Abfallgebühren bleiben auch 2013 stabil. Dies kündigte Landrat Stefan Dallinger im Rahmen der jüngsten Kreistagssitzung an. Doch im Bereich der Abfallwirtschaft ziehen auch dunkle Wolken auf. So bereitet dem Landrat das geplante Wertstoffgesetz, das Bundesumweltminister Peter Altmaier auf den Weg bringen will, heftige Kopfschmerzen.

Zunächst aber lobt der 49-Jährige die Abfallwirtschaft im Rhein-Neckar-Kreis. So habe sich die in diesem Jahr eingeführte Bio-Energie-Tonne zum Erfolgsmodell entwickelt. Seit Januar habe es mehr als 60 000 Behälterbestellungen gegeben. "Wir gehen davon aus, dass wir bereits in diesem Jahr in der erfassten Menge Biomüll 20 000 Tonnen überschreiten und im nächsten Jahr deutlich über 25 000 Tonnen liegen werden", zeigt er sich optimistisch.

Damit habe man verlässliche Grundlagen für die Planung einer Biogasanlage, die derzeit in Planung ist. Damit, betont Dallinger, setze der Kreis eine der gesetzlichen Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes um, nämlich bis zum Jahr 2015 sicherzustellen, dass die organischen Abfälle, das heißt der Biomüll, getrennt gesammelt und verwertet wird. Darüber hinaus würden die Bürger Geld sparen, schließlich sei die Abholung des Biomülls gebührenfrei.

Dann allerdings verdunkeln sich die Gesichtszüge des CDU-Politikers. Entwicklungen auf Bundesebene würden ihm Sorgen bereiten, sagt Dallinger. So habe Bundesumweltminister Peter Altmaier die Beratung eines Wertstoffgesetzes angekündigt. Zunächst sei hierzu festzuhalten, sagt Dallinger trotzig, "dass wir mit der ,Grünen Tonne plus' ein seit Jahren funktionierendes Wertstofferfassungssystem haben, so dass wir im Rhein-Neckar-Kreis keine andere Form der Wertstofferfassung benötigen". Allerdings sei dieses Wertstoffgesetz mit dem Problem verbunden, dass auch die Frage der künftigen Trägerschaft im Raume stehe. "Es ist also zu entscheiden, ob - wie bisher - die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger die Entscheidungshoheit haben über Art und Umfang der Wertstofferfassung oder ob dies künftig durch die gewerbliche Entsorgungswirtschaft erfolgt", erläutert Dallinger.

Es sei ein "Horrorszenario" klagt er, wenn nicht mehr der Kreistag über Art und Umfang der Wertstofferfassung entscheiden würde. "Wir werden daher alles daran setzen, dass diese Entwicklung verhindert wird und sehen uns hier an der Seite auch des Umweltministers des Landes Baden-Württemberg", weiß der Landrat, dass er Verbündete hat.

Die Kommunalen Landesverbände und die Kommunalen Spitzenverbände müssten gemeinsam gegen eine Aushöhlung der Kommunalen Selbstverwaltung im Abfallwirtschaftsbereich kämpfen. "Ein Kampf, der nur dann gewonnen werden kann, wenn wir mit großer Entschlossenheit allen Angriffen der gewerblichen Entsorgungswirtschaft entgegentreten."