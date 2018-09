Heppenheim. Bei der Entschädigung von Missbrauchsopfern an der Odenwaldschule muss die Einrichtung nach Ansicht von Landrat Matthias Wilkes (CDU) endlich konkret werden. «Jetzt müssen Taten folgen», forderte Wilkes am Montag mit Blick auf die Wahl von neuen Vorstandsmitgliedern am vergangenen Wochenende. Die Schule in Heppenheim in seinem Landkreis Bergstraße dürfe dem Thema nicht mehr ausweichen, sonst könnte auch das weitere Bestehen des Elite-Internats in Gefahr sein. Der Missbrauchsskandal erschüttert die Schule seit mehr als zwei Jahren. In einem offiziellen Bericht ist von 132 Opfern die Rede, andere gehen von einer noch höheren Dunkelziffer aus.

Dem Opferschutzverein «Glasbrechen» reichen die personellen Veränderungen nicht aus. Der Vorstand hätte zurücktreten müssen. Landrat Wilkes äußerte aber die Hoffnung, dass mit dem neuen Vorsitzenden des Vorstandes, Heppenheims früherem Bürgermeister Gerhard Herbert, der richtige Weg möglich sei. «Dies ist aber nur eine Feigenblatt-Wahl», kritisierte der Vorsitzende von «Glasbrechen», Adrian Koerfer. (dpa/lhe)