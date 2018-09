Von Peter Wiest

Rhein-Neckar. Eitel Freude wird diese Entscheidung mit Sicherheit nicht überall auslösen. Aber letztlich war sie nicht anders zu erwarten: Nachdem das baden-württembergische Innenministerium am Dienstag definitiv entschieden hat, im Rahmen der so genannten Strukturreform der Polizei nur die bisherige Kriminalpolizei-Außenstelle in Bruchsal als künftiges Kriminalkommissariat zu erhalten, ist das Schicksal der sechs Kriminal-Außenstellen im Rhein-Neckar-Kreis endgültig besiegelt. Damit ist klar: Die Außenstellen in Eberbach, Sinsheim, Wiesloch, Schwetzingen, Weinheim und Ladenburg werden ab dem Zeitpunkt der Verschmelzung des Polizeipräsidiums Mannheim mit der Polizeidirektion Heidelberg, der für den 1. Juli 2013 vorgesehen ist, aufgelöst. "Ihre Aufgaben werden dann von Beamten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg respektive des Kriminalkommissariats Mannheim übernommen", heißt es dazu in einer gemeinsamen Mitteilung der Polizeidirektionen Heidelberg und Mannheim.

Gegen die Auflösung der Kriminal-Außenstellen hatte sich in den vergangenen Wochen immer wieder mehr oder minder starker Protest geregt, unter anderem auch von Bürgermeistern aus der Region. Zudem war aus der Bevölkerung wiederholt die Befürchtung laut geworden, die Sicherheitslage werde beeinträchtigt, wenn man die Außenstellen schließe und die bisher dort tätigen Polizeibeamten abziehe nach Heidelberg oder Mannheim.

"Wir wissen, dass diese Entscheidung insbesondere im Rhein-Neckar-Raum nicht unumstritten ist", signalisierte der Leiter des Projektes "Polizeipräsidium Mannheim/Heidelberg", Detlef Werner, Verständnis für die Proteste, die sich vornehmlich an den Dienstsitzen der Kriminalpolizei-Außenstellen auch öffentlich artikulierten. "Ich kann den Befürchtungen aber insoweit entgegentreten, dass wir uns mit der kriminalpolizeilichen Betreuung keineswegs aus der Fläche zurückziehen."

Die Kriminalpolizei wird nach Werners Worten am Standort Heidelberg künftig mit rund 300 Kriminalbeamten im Vergleich zu heute in doppelter Personalstärke arbeiten "und mit ihrer deutlich erhöhten Leistungsfähigkeit gerade auch den ländlichen Bereichen des künftigen Zuständigkeitsbereichs zu Gute kommen", wie er sagte. Der Leitende Polizeidirektor, nominell noch stellvertretender Leiter der Landespolizeidirektion im Regierungspräsidium Karlsruhe, wies darauf hin, dass die hohe Dichte von derzeit sechs Kripo-Außenstellen auf einem Raum von 60 mal 20 Kilometern landesweit die ganz große Ausnahme darstelle. Erfahrungen in anderen Regionen zeigten, dass kriminalpolizeiliche Aufgaben sehr wohl zentral bearbeitet werden könnten.

"Der größte Teil der Polizeidienststellen im Land verfügte noch nie über Kripo-Außenstellen, und niemand könnte behaupten, dass die Betreuung dort schlecht gewesen wäre", so Detlef Werner. Darüber hinaus würden auch in der heutigen Organisationsstruktur bereits wesentliche kriminalpolizeiliche Aufgaben, insbesondere bei Kapitaldelikten, nahezu ausschließlich von den zentralen Standorten der Kriminalpolizei und nicht von den Kriminalpolizei-Außenstellen wahrgenommen.

Detlef Werner will, wie er weiter sagte, in den nächsten Wochen zusammen mit seinen für die Kriminalpolizei-Organisation zuständigen Teilprojekt-Leitern Gerhard Regele (Leiter der Kriminalpolizei bei der Landespolizeidirektion im Regierungspräsidium Karlsruhe) und Siegfried Kollmar (Leiter Kripo Heidelberg) das Gespräch mit den Oberbürgermeistern und Bürgermeistern der betroffenen Städte und Gemeinden suchen, um mit ihnen konkret zu besprechen, wie auch in der neuen Dienststellenstruktur die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen und der Kriminalpolizei fortgeführt werden kann. Wie am Dienstag ebenfalls bekannt wurde, werden in Zukunft zwei Verkehrskommissariate in Heidelberg und in Walldorf eingerichtet werden, die der künftigen Verkehrspolizeidirektion Mannheim nachgeordnet werden sollen.

Damit steht die Gliederung der Verkehrspolizei weitestgehend fest:

> Am Standort der Verkehrspolizeidirektion in Mannheim sollen eine Verkehrsunfallaufnahme für den westlichen Teil des neuen Zuständigkeitsbereichs, Verkehrsüberwachungskräfte für den Bereich des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs sowie Kräfte zur örtlichen Verkehrslenkung und Verkehrsregelung angesiedelt werden. Hinzu kommt das Autobahnpolizeirevier in Seckenheim.

> Beim Verkehrskommissariat Heidelberg werden Einheiten zur Aufnahme von schweren Verkehrsunfällen im östlichen Teil des Zuständigkeitsbereichs, zur Verkehrsüberwachung für den Bereich Geschwindigkeitsmessung und Videomessverfahren sowie ebenfalls zur örtlichen Verkehrslenkung und Verkehrsregelung stationiert sein.

> Dem Verkehrskommissariat Walldorf werden neben dem normalen Streifendienst der Autobahnpolizei auch der Autobahn-Fahndungsdienst und ein spezieller Ermittlungsdienst für Sachverhalte aus den Bereichen Fahndungsdienst und Verkehrsüberwachung angehören.