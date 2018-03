Ludwigshafen/Schifferstadt. Die vergangene Woche bei einem Unfall nahe Schifferstadt geretteten Hundewelpen können bald von Tierliebhabern adoptiert werden. Wie der Rhein-Pfalz-Kreis am Dienstag mitteilte, hat der slowakische Eigentümer inzwischen auf sein Recht an den 112 Tieren verzichtet und damit die Verantwortung für die Pflege abgegeben. Die Welpen gehören nun den Tierheimen, die sie nach dem Unfall aufgenommen hatten. Die Hunde können aber erst an Privatleute weitergegeben werden, wenn die Vierbeiner korrekt geimpft und gesund sind. Dies werde noch einige Wochen dauern, hieß es. Am vergangenen Donnerstag war ein Tiertransport aus der Slowakei mit teils kranken Hunden auf der Autobahn 61 verunglückt. (dpa/lrs)