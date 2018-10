Mannheim. Der französische Industriekonzern Alstom will am Donnerstag für 600 Mitarbeiter in Mannheim und im saarländischen Bexbach Kurzarbeit beantragen. Diese solle Anfang September beginnen und ein halbes Jahr andauern, sagte ein Sprecher des Unternehmens am Mittwoch und bestätigte einen Bericht des «Mannheimer Morgens». Derzeit bekomme der Konzern den Investitionsrückgang bei Gaskraftwerken deutlich zu spüren. Alstom baut unter anderem Anlagen für die Stromerzeugung und Energieübertragung. Weltweit beschäftigt der Konzern 92.600 Mitarbeiter, 9000 davon in Deutschland. (dpa/lrs)