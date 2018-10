Von Julie Dutkowski

Leimen. Besonders der Spätburgunder habe es ihr angetan, schwärmt die ehemalige Weinkönigin und Winzertochter Julia Klöckner am Montag beim Interview am Rande ihres Wahlkampftermins im Weingut Müller in Leimen. Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin hat zu dem Betrieb eine besondere Beziehung: Mit Nathalie Müller hat sie Abitur gemacht.

Frau Klöckner, was halten Sie davon, dass Horst Seehofer nach der Bundestagswahl eine sofortige Änderung des Finanzausgleichs erreichen möchte?

Ich verstehe, dass Bayern und Hessen Wert darauf legen, dass es gerecht zugeht. Wie sagte Ministerpräsident Bouffier treffend: Sie sind solidarisch, aber nicht blöd.

Verstehen Sie den Unmut der Geberländer darüber, dass ausgerechnet ein Nehmerland wie Rheinland-Pfalz die Kita-Plätze kostenlos anbietet?

Den Unmut verstehe ich. Rheinland-Pfalz gehört mit zu den Ländern, die sich ganz dramatisch verschuldet haben in den vergangenen Jahrzehnten. Geld wurde immer ausgegeben - und zwar für Dinge, die sich andere Länder nicht geleistet haben, auch Baden-Württemberg nicht. Da verstehe ich, dass die Solidarität irgendwann auch ihre Grenzen hat.



Dann verstehen Sie auch die Kanzlerin, die sich auf die Seite der Geberländer stellt und Korrekturen im Finanzausgleich versprochen hat?

Die Kanzlerin setzt sich ein für eine Kultur des Sparens. Es muss sich lohnen, wenn man seinen Haushalt in Ordnung bringt. Und es kann nicht sein, dass diejenigen, die sparen, nachher weniger haben, weil sie mehr abgeben müssen. Es muss eine Win-win-Situation sein. Das würde auch Rheinland-Pfalz gut tun, wenn sich die Landesregierung anstrengt. Vor allem im Interesse der kommenden Generationen. Auch Rheinland-Pfalz muss die Schuldenbremse einhalten. Und deshalb ist eines klar: Ordentlich zu haushalten, ist auch gut für das Land selbst.

Wo sehen Sie Sparpotenzial?

Bei uns gibt es zum Beispiel kostenlose Schulbus-Beförderung für alle, auch für die, die es sich leisten könnten. Gefahren werden die Schüler zu einem Unterricht, der oft nicht gehalten wird, weil Geld fehlt. Oder Langzeitstudenten etwa, also diejenigen, die im gepflegten 32. Semester sind, mussten früher Gebühren zahlen. Das war gut und richtig. Das zeigt auch Solidarität mit dem, der eine Handwerkslehre gemacht hat. Die Gebühren wurden abgeschafft. Das war falsch.

Anderes Thema: Ist der Flughafen Hahn noch zu retten?

Der Flughafen ist wichtig für die Region im Hunsrück. Da wird von den Mitarbeitern gute Arbeit geleistet. Aber zwei Dinge sind klar: Eine Dauersubventionsbaustelle in einem hohen Millionenbereich kann er nicht bleiben - auch angesichts der Schuldenbremse. Und zweitens: Wir brauchen einen privaten Investor. Und das hat die Landesregierung bisher verpasst. Man kriegt kein Zukunftskonzept dadurch hin, wenn man nur darüber redet, aber es nicht umsetzt. Ein dritter Punkt ist: Wir brauchen die 24-Stunden-Betriebsgenehmigung dauerhaft. Die Grünen wollen sie abschaffen, für ein Nachtflugverbot. Und bei der SPD hört man mal Ja, mal Nein. Aber um einen Investor zu finden, bedarf es eines klaren Zeichens, dass die 24-Stunden-Betriebsgenehmigung bleibt. Hier muss mit einer Stimme geredet werden.



Die Grünen fordern das Nachtflugverbot, Sie wollen beim 24-Stunden-Betrieb bleiben. Laufen da nicht die Anwohner Sturm?

Es laufen im Hunsrück keine Anwohner Sturm. Dort ist nahezu Vollbeschäftigung. Es steht am Hahn auch kein Haus leer. Das zeigt doch, wie sehr die Region mit dem Flughafen verbunden ist. Sie erkennen ganz eindeutig, dass die Entwicklung der Region mit diesem Jobmotor zusammenhängt. Das ist eine Riesenchance. Aber das Land hat sich ständig verkalkuliert und immer wieder muss Steuergeld reingeschossen werden. Auf Dauer wird das so nicht funktionieren.

Die CDU hat dem Nachtragshaushalt nicht zugestimmt, jetzt wird Ihnen vorgeworfen, den Hahn im Stich zu lassen.

Wir haben ein eigenes Konzept vorgelegt und dem hat die Regierung nicht zugestimmt. Wir wollten nicht mehrere Millionen Euro auf einmal geben, ohne neues Betriebskonzept und Investor zu kennen. Wir haben gesagt, in Tranchen. Es gibt immer noch keinen privaten Investor, zudem haben viele Firmen den Hahn verlassen. Aber die Landesregierung wollte von uns einen Blankoscheck haben. Jetzt zeigt sich, dass sie den nicht verdient hat.

Haben Großprojekte in einem strukturschwachen Land wie Rheinland-Pfalz überhaupt eine Chance?

Die Großprojekte sind nicht das Problem, sondern wie mit ihnen umgegangen wird. Politik sollte nicht als Unternehmer auftreten wollen, wo die Wirtschaft aufgrund zu hohen Risikos und sachlicher Kalkulation die Sache selbst nicht anpackt. Denn im Zweifel übernimmt der Steuerzahler das Risiko. Man muss ehrlich sein, wenn man Großprojekte macht. Man muss einen klaren Plan haben, man braucht Investoren. Wenn das nicht gegeben ist, darf man so etwas auch nicht durchdrücken wollen.

Zum Abschluss: Was kann die CDU dafür tun, dass sich mehr Frauen für die Partei interessieren?

Vorbild sein. Frauen in Funktionen bringen. Ich glaube im Sein erreicht man mehr, als mit Papieren. Dadurch, dass Angela Merkel so eine erfolgreiche Bundeskanzlerin ist, hat sie für die Motivation der Frauen mehr getan als manche Kollegen bei der SPD, die frauenpolitische Papiere vorlegen, wo aber die Kanzlerschaft von drei Männern im Hinterzimmer ausgekungelt wird. Es geht darum, dass Frauen in Funktionen sind und anderen Frauen Mut machen.

Wie kann die CDU in den Großstädten wieder mehr Wähler gewinnen?

Ich glaube, das hat mit den Kandidaten zu tun. Sie müssen das Lebensgefühl der Städte widerspiegeln. Jede Stadt hat ihre eigenen Bedürfnisse. In Ludwigshafen haben wir zum Beispiel eine erfolgreiche Frau als Oberbürgermeisterin - Eva Lohse von der CDU. Wir brauchen auch mehr Frauen in Funktion in den Städten.