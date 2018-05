Von Jochen Neumeyer

Karlsruhe. Die staatlichen Hilfen für Asylbewerber müssen deutlich aufgestockt werden. Das Bundesverfassungsgericht entschied, dass diese Leistungen in etwa auf das Niveau von Sozialhilfe und Hartz IV anzuheben sind. Auch Asylsuchende hätten Anspruch auf ein menschenwürdiges Existenzminimum, die bisherigen staatlichen Hilfen reichten dafür nicht aus, hieß es zur Begründung.

Die seit 1993 unveränderten Hilfssätze von rund 240 Euro monatlich für Erwachsene hob das Gericht in Form einer Übergangsregelung auf 336 Euro an. Die Regelung gilt, bis eine Reform des Asylbewerberleistungsgesetzes in Kraft ist. Die Verfassungshüter verpflichteten den Gesetzgeber dazu, diese Neufassung "unverzüglich" in Angriff zu nehmen. Sie muss sich an den Regelsätzen für Sozialhilfeempfänger und Hartz-IV-Leistungen in Höhe von derzeit 374 Euro monatlich orientieren.

Das Urteil ist im Grunde sehr einfach. Die zentrale Aussage lautet: Die Menschenwürde gilt auch für Ausländer - egal, welchen Aufenthaltsstatus sie haben. Das folgt aus Artikel 1 des Grundgesetzes: "Die Würde des Menschen ist unantastbar." Im Gegensatz zu anderen Grundrechten wird hier nicht zwischen Deutschen und Ausländern unterschieden.

Das bedeutet: Der Staat muss Ausländern das geben, was sie zum Leben brauchen - wie jedem anderen auch. Erst recht, wenn sie nicht arbeiten dürfen, wie Asylbewerber im ersten Jahr nach ihrer Ankunft. "Migrationspolitische Erwägungen", wie ein Vertreter der Bundesregierung sie vor Gericht anführte, haben dabei nichts zu suchen. Der Staat darf also nicht, wie ein Verfassungsrichter es sarkastisch formulierte, darauf setzen, dass Flüchtlinge schon weiterziehen, wenn man sie ein wenig hungern lässt.

So weit, so klar. Weiter: Die Leistungen für Asylbewerber sind seit 1993 nicht angehoben worden. Damals war Ziel der Regelung, "die Zahl der nach Deutschland einreisenden Asylbewerber zu begrenzen und die Kosten für ihre Aufnahme und allgemeine Versorgung gering zu halten". Es handelte sich also um keine "Luxusversorgung" der Asylbewerber.

Die Preissteigerung betrug seit 1993 mehr als 30 Prozent. Die Schlussfolgerung drängt sich auf: Was schon 1993 eher knapp geschätzt wurde, kann 2012 nicht ausreichen. Erst recht wurde das deutlich, nachdem das Gericht 2010 in seiner Entscheidung zu den Hartz-IV-Sätzen eine transparente Berechnung des Existenzminimums verlangt hatte. Selbst die Bundesregierung hatte zugegeben, dass es eine solche Berechnung bei Asylbewerbern nie gab. Die Karlsruher Entscheidung war also ziemlich klar absehbar.

Überraschend allenfalls, dass nach dem Urteil von fast allen Seiten Zustimmung kam - nicht nur von Linkspartei, Grünen, Caritas und Pro Asyl, sondern auch von der SPD und der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung. Caritas-Präsident Peter Neher kommentierte gegenüber der RNZ: Es sei "beschämend, dass die Justiz die Politik daran erinnern muss", dass die Menschenwürde nicht durch Migrationspolitik relativiert werden dürfe.

Die Opposition zeigt auf die Bundesregierung. "Gottseidank", schrieb Grünen-Fraktionsgeschäftsführer Volker Beck, "hat das Bundesverfassungsgericht die Bundesregierung mal wieder an ihre menschenrechtlichen Verpflichtungen erinnert". Das verwundert insofern, da Grüne und SPD ja immerhin von 1998 bis 2005 gemeinsam an der Regierung waren. Die sozialpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Anette Kramme, verwies zunächst auf den Bundesrat und die unionsgeführten Länder. Schließlich aber meinte sie: "Es bleibt mir im Prinzip völlig unverständlich, wie das passieren konnte."

Die jetzige Bundesregierung wiederum verweist auf die Länder. Es handele sich um einen "aufwendigen und komplizierten Prozess", da eine Erhöhung nicht ohne die Zustimmung der Länder möglich sei, hieß es aus dem zuständigen Ministerium für Arbeit und Soziales.

Die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Irene Alt (Grüne) begrüßte zwar das Urteil, äußerte allerdings gleich die Forderung: Der Bund möge die Mehrkosten übernehmen. Und auch der Deutsche Städtetag fand das Urteil gut. Aber: "Die Städte erwarten jetzt mehr denn je, dass die Länder die stark steigenden Kosten übernehmen."