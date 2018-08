Karlsruhe. (dpa-lsw) Die SPD in Karlsruhe hat bei der Kommunalwahl am Sonntag nach einer ersten Prognose des SWR kaum von der Amtsführung ihres Oberbürgermeisters Frank Mentrup profitieren können. Demnach liegen die Sozialdemokraten bei der Wahl zum Gemeinderat gleichauf mit den Grünen bei etwa 22 Prozent. Vor fünf Jahren erreichte die SPD 19,6 Prozent, die Grünen 20,1 Prozent. Stärkste Partei wird laut SWR-Prognose erneut die CDU mit 28,0 Prozent (2009 waren es 28,2 Prozent). FDPund Linke kommen demnach auf jeweils 5,5 Prozent, die AfD auf 5,0 Prozent.

Der Karlsruher SPD-Sprecher Christian Eheim zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden: «Die SPD in Karlsruhe legt zum ersten Mal seit 1980 wieder an Stimmen und Sitzen zu. Insofern ist das ein gutes Ergebnis.» Seine Partei sei zuversichtlich, in der Auszählung der realen Stimmzettel noch zulegen zu können. Das liege auch an OB Mentrup.

Der SWR schätzte die Beteiligung in Karlsruhe auf 44 Prozent, etwas mehr als vor fünf Jahren (42,7 Prozent).