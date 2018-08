Von Axel Sturm

Ladenburg. Wenn der Kampfmittelräumdienst aus Stuttgart über mehrere Tage in einem Kindergarten arbeitet, dann "weckt dies Aufmerksamkeit", weiß Ladenburgs Bürgermeister Rainer Ziegler. Am Montag informierte er die Öffentlichkeit über die Hintergründe. So wurden im Anne-Frank-Kindergarten bei "Erneuerungsarbeiten für ein Schaukelpferd" im Erdaushub "angerostete Dosen" entdeckt. Als sich die Bauhofmitarbeiter die Teile näher betrachteten, entdeckten sie Zündvorrichtungen und informierten umgehend die Polizei.

Die Beamten rückten sofort mit einem Ordner an, in dem alle Kampfmittelarten aufgelistet sind. Da man der Annahme war, dass es sich tatsächlich um Kampfmittel handeln könnte, wurde auch der Kampfmittelräumdienst in Stuttgart verständigt, der am vergangenen Freitag in Ladenburg eintraf. An diesem Tag war der Kindergarten übrigens wegen eines Ausflugs geschlossen.

Am Montag nun sperrte Kindergartenleiterin Monika Gelle das Freigelände ab, und auch der benachbarte öffentliche Spielplatz wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die Eltern erhielten bei der Ablieferung ihrer Kinder übrigens ein Informationsschreiben ausgehändigt, in dem die Situation beschrieben war. Mittlerweile war klar, dass es sich nicht um einen lebensbedrohenden Kampfstoff handelt. Die Experten aus Stuttgart hatten festgestellt, dass es sich bei den Dosen um sogenannte Riechtöpfe handelt, die im Zweiten Weltkrieg für die Übung zur Erkennung der unterschiedlichen Kampfstoffe entwickelt wurden. Das Einatmen des Riechstoffes sei gesundheitsschädlich, allerdings nur, wenn man den Riechstoff direkt einatmet.

"Für die Kinder des Anne-Frank-Kindergartens bestand nie eine Gefahr", versicherte Ziegler. Insgesamt wurden sechs Dosen gefunden, wovon fünf noch intakt waren. Diese wurden von den Mitarbeitern des Kampfmittelräumdienstes zur thermischen Entsorgung mitgenommen. Weitere Riechtöpfe wurden auf dem Kindergartengelände nicht gefunden. Trotzdem hat die Verwaltung veranlasst, dass in den nächsten Tagen der Bereich um die Fundstelle abgetragen wird, um nach weiteren "Dosen" zu suchen. "Die Kinder können weiterhin gefahrlos ihren Kindergarten besuchen", gab auch die Kindergartenleiterin bekannt, dass "absolut kein Grund zur Sorge besteht". Lediglich das Außengelände bleibt gesperrt.

Für die Kinder war es übrigens absolut spannend, mit der neuen Situation umzugehen. "Natürlich herrschte eine gewisse Neugier, was die Beamten des Kampfmittelräumdienstes im Garten tun", informierte Gelle. Nur wenige beziehungsweise gar keine Sorgen hätten sich die Eltern gemacht. Die wurden am Montagfrüh durch ein Schreiben von Bürgermeister Ziegler, der Kindergartenleiterin und dem Kirchengemeinderat über die aktuelle Situation informiert. Es gab lediglich drei Nachfragen, die aber das umsichtige Verhalten der Beteiligten gelobt haben, berichtete Monika Gelle.

Vor Ort war übrigens auch ein Zeitzeuge, der während des Zweiten Weltkrieges in dem Gebäude wohnte. Das Haus wurde 1933 als Gallusheim, in dem die katholische Jugendarbeit stattfand, eingeweiht. "Die Nazis haben während des Krieges den Saal beschlagnahmt, um darin Geräte zu lagern", erinnerte sich Herbert Hofherr. Ob das Militär die Riechtöpfe einst für Übungszwecke beigeschafft hat oder ob die Fundstücke bei Umbaumaßnahmen für den späteren Kindergarten mit der Erde angefahren wurden, weiß heute natürlich niemand mehr. Über das glückliche Ende der Aktion im Anne-Frank-Kindergarten waren letztendlich natürlich alle Beteiligten sehr froh.