Von Daniel Bräuer

Karlsruhe. Draußen vor den Toren der alten Kaserne in der Karlsruher Waldstadt lärmen die Demonstranten. "Volksverräter, Volksverräter" skandieren Euro-Gegner zu Pauken und Trillerpfeifen. "Heute begräbt der ESM das deutsche Parlament", steht auf Plakaten. Kleinstparteien wie ödp, pdv oder "Die Freiheit" haben Stellung bezogen. Parkplätze gibt es rund um den temporären Dienstsitz des Bundesverfassungsgerichts kaum noch. Selbst das chinesische Staatsfernsehen ist da.

So viel Aufregung ist selten an Deutschlands höchstem Gericht. Doch es lässt sich die "besonderen Herausforderungen", von denen Präsident Andreas Voßkuhle berichtet, kaum anmerken. Gemeinsam mit Berichterstatter Peter Huber, der kurz zuvor noch in zivil durchs Foyer schlendert, erklärt er klar und nüchtern, warum der ESM dann doch nicht das Ende der Demokratie in Deutschland ist.

Es ist ein klassisches "Ja, aber"-Urteil der acht Richter. Ja, Deutschland darf dem ESM beitreten, darf von 700 Milliarden Euro ESM-Stammkapital 190 Milliarden bereitstellen. Aber es muss klarstellen, dass es bei dieser Summe erst einmal bleibt: Ohne Beschluss des Bundestages darf Berlin nicht für mehr haften.

Eigentlich müsste das auch klar sein, erklären die Richter. "Dürfte wohl", so heißt es mehrfach in Hubers Ausführungen. Denn so eindeutig ist der ESM-Vertrag nicht formuliert. Erste Schwachstelle: Der ESM darf Anteile am Stammkapital zu einem höheren Wert ausgeben als dessen Nennwert - also wie ein Unternehmen Aktien nicht zum Wert, der darauf steht, sondern zum aktuellen Kurs. Dass sich dabei die deutsche Haftung nicht erhöhen darf, muss Berlin nun klarstellen. Ebenso für den Fall, wenn es kurzfristig Kapital stemmt, das eigentlich ein anderes Land bereitstellen sollte.

Zweite Schwachstelle: Ein ESM-Mitglied kann sein Stimmrecht verlieren, wenn es nicht die versprochenen Gelder einzahlt. Kritiker warnen, in dieser Zeit könnte ein Land praktisch ausgesaugt werden. Dem aber kann der Bund selbst vorsorgen, betonen die Richter: Er muss sicherstellen, dass genug Mittel dafür im Haushalt eingestellt sind. Ob das der Fall ist, gehört zu den Fragen, denen sich das Gericht im noch ausstehenden endgültigen Urteil widmen dürfte. Dann wird es auch noch einmal darum gehen, in welchen Fällen der gesamte Bundestag sich mit ESM-Fragen zu befassen hat und wann nur der Haushaltsausschuss. Grund, den Vertrag per Notstopp auszubremsen, sei dies jedenfalls nicht.

Den Fiskalpakt, der wie schon die deutsche Schuldenbremse Haushaltsdisziplin fordert, billigen die Richter fast anstandslos: Sich heute Ausgaben zu versagen ist keine Verletzung der Parlamentsrechte - sondern sichert, dass auch in Zukunft Parlamente noch etwas auszugeben haben, so die Logik.

Dafür haben die Richter eine dritte Schwachstelle ausgemacht. Sie betrifft die Geheimhaltung von Unterlagen des ESM und die Schweigepflicht seiner Angestellten. Sie dürfe nicht gegenüber dem Bundestag gelten, wenn dieser effektiv seine Kontrollrechte wahrnehmen wolle. "Die Bundesrepublik Deutschland muss zum Ausdruck bringen, dass sie an den ESM-Vertrag insgesamt nicht gebunden sein will, falls sich die von ihr geltend zu machenden Vorbehalte als unwirksam erweisen sollten", betont Voßkuhle.

Es sind Sätze wie diese, die Kläger Peter Gauweiler im Anschluss das Urteil als "Sensation" bewerten lassen. "Die Bundesregierung darf den Vertrag jetzt noch nicht zur Ratifizierung vorlegen", sagt er, umringt von Kameras. Mit dem Versuch, der EZB den Kauf von Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt verbieten zu lassen, ist Gauweiler gescheitert. Doch wird er mit Interesse gehört haben, wie Voßkuhle das Verbot monetärer Haushaltsfinanzierung durch die EZB zum "wesentlichen Element" erklärt hat, wenn es darum geht, die europäische Integration grundgesetzfest zu machen.

"Nur als demokratisch legitimierte Rechtsgemeinschaft hat Europa eine Zukunft", betont Voßkuhle und beschreibt damit den Maßstab, den das Gericht anlegt. Es ist ein rein juristischer. Über Sinn- und Zweckmäßigkeit der Rettungspolitik wird er kein Urteil fällen. "Das ist und bleibt Aufgabe der Politik."