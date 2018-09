Der Frontmann: Mick Jagger während der letzten Stones-Tournee am 8. August 2007 in Oslo. Foto: Solum Stian Lysberg (dpa)

Von Klaus Welzel

Bei den Stones ist alles Schwindel: Ein Image wie ein gut aussehender, aber dennoch heruntergekommener Junkie - dreckig, böse, fertig, sexy. Und ein Leben in Saus und Braus. In den 70ern residierten sie in einer Villa in Südfrankreich. Drogen satt. Schöne Frauen. Später wurden es Schlösser und Luxusautos. Zum Konzert ging es im Helikopter. Und wenn man heute Mick Jagger sieht, dann immer an der Seite einer gerade einmal halb so alten Hübschen bei einer Modenschau oder einer Benefiz-Veranstaltung. Und wenn Keith Richards sich verletzt, dann stürzt er auf einer Luxus-Tropeninsel von einer Kokospalme. Dekadenter geht es nicht.

Am Donnerstag, 12. Juli, vor 50 Jahren traten sie zum ersten Mal gemeinsam unter dem Namen Rolling Stones auf - die Herren Jagger, Richards und Brian Jones. Das war in der Londoner Oxford Street. Doch dort, wo einst der legendäre Club The Marquee beheimatet war, residiert heute eine Bankfiliale. Passt irgendwie.

Denn was als echtes Rock'n'Roll-Abenteuer begann, entwickelte sich bald zum knallharten und sehr erfolgreichen Geschäft. Kaum eine Band verlangt höhere Eintrittspreise als die Stones. Mick Jagger, der angeblich ein paar Semester Ökonomie studierte, gilt als knallharter Verhandler. Und wenn mal eine Tournee nicht so gut läuft, wie bei "A Bigger Bang" von 2005 bis 2007, dann bleiben eben die Veranstalter auf ihren Kosten sitzen. Das tat auch die Stadtverwaltung von Rio de Janeiro, als die Stones an der Copacabana vor 1,2 Millionen Menschen auftraten - bei freiem Eintritt. Für Geld (die Gage betrug 750 000 Dollar plus Sponsorengelder) machen die Stones fast alles. Jedenfalls traten sie im Rahmen derselben Tournee auch vor 8000 chinesischen Parteikadern auf und verzichteten darauf, "Songs mit sexuellen Andeutungen" zu spielen. Der Auftritt muss sehr kurz gewesen sein. Denn die Stones ohne Sex, das geht noch weniger als die Stones ohne Drogen. Image ist alles.

Dabei wirken sie so sympathisch. Kaum einer lacht so ansteckend wie Mick Jagger (68), dessen Sangeskünste das Rückgrat der Stones darstellen. Freilich: Ohne seine geliebten, verhassten Kollegen verirrt sich Sir Michael Philip Jagger regelmäßig im künstlerischen Nirwana. Seine eigenen Kompositionen sind von mittlerer Qualität.

Überhaupt der "Sir". Den Adelstitel verübelt ihm Gitarrist Keith Richards (68) sehr. In seiner Autobiografie "Life" lästert er über die Spießerqualitäten seines Langzeitkompagons. Da dürfte etwas Neid dahinter stecken. Denn künstlerisch ist eigentlich Richards der Kopf der Stones. Er gilt als einer der besten Rhythmus-Gitarristen. Im Gegensatz zu seinen etwa gleichalten Kollegen Clapton, Santana oder einst Hendrix setzt Richards in seinem Spiel auf Riffs und Licks. Seine Gitarre ist nur mit fünf Saiten bespannt - und sparsam sind auch seine Kompositionen. So verwendet er beim größten Stones-Hit "Satisfaction" nur drei Töne.

Eines aber kann Richards definitiv nicht: Singen. Es ist ein Graus, seine Balladen zu hören. Doch jedes Stones-Konzert gewährt ihm im Mittelteil zwei oder manchmal auch drei "eigene" Songs. Die Meinungen gehen übrigens darüber auseinander, ob Richards heute überhaupt noch ein guter Musiker ist. Auf manchen Stones-Konzerten macht er einen völlig desolaten Eindruck, dann wieder glänzt er und stellt alle Mitstreiter in den Schatten. Dabei ist die Live-Bühne das eigentliche Refugium der Stones. Keine andere Band spielt so impulsiv.

Ob es im Jubiläumsjahr wenigstens einen einzigen Auftritt gibt? Richards verwies unlängst in der Musikzeitschrift "Rolling Stone" (nach dem Muddy-Waters-Song benannt, der auch der Band den Namen gab) darauf, dass wohl eher 2013 mit einer Tournee zu rechnen sei. Aber immerhin: Man probe wieder. Zum ersten Mal seit fünf Jahren.

Die Stones arbeiteten von Anfang an an ihrem Rebellen-Image. "Satisfaction" wurde als Aufforderung verstanden, "sich nicht länger einzuordnen, sich nicht länger die Befriedigung zu versagen, deren Erfüllung doch längst möglich ist", konstatierte "Die Zeit". Alles tolle Töne, die jedoch der Wirklichkeit widersprachen: So nahm Mick Jagger nie als "Street Fighting Man" an Demonstrationen teil und bis heute fällt sein ordentlicher englischer Mittelklasse-Akzent auf. Gerade zu Beginn wurden die Stones bewusst als "böse Jungs" mit ruppiger Musik und rüdem Auftreten konstruiert, als Gegenspieler zu den adretten Beatles. Doch wer genauer hinhört, stellt fest, dass der Abgesang auf das Rebellentum gleich mitvermarktet wurde: "Aber was kann ein armer Junge anderes tun, als in einer Rock'n'Roll-Band zu singen?"

Natürlich haben sich auch die Stones entwickelt. Anfangs setzten sie auf Blues, spielten bekannte Songs nach. Und noch heute jammen sie auf einer kleinen, intimen Bühne, mal vor 60 000, mal vor ein paar hundert Fans und verbreiten die Botschaft: "It's only Rock'n'Roll, but I like it". Natürlich. Wir auch.

Doch die Stones wollten auch mehr sein. Auf ihrem Album "Their Satanaic Majesties Request" (1967) klingen sie so psychedelisch wie die Beatles. Protest pur wiederum auf "Beggars Banquet". Jagger preist hier die Liebeskünste einer 15-Jährigen. Verwerflich? Die Stones haben das vorgelebt, was sich die meisten ihrer Fans nie trauen würden. Da sie außerdem künstlerisch die Rockmusik voranbrachten, war es nur ein kurzer Schritt zur Legendenbildung.

Jaggers Frauen waren oft Fotomodels oder Schauspielerinnen, die sich dem Püppchenschema voll unterwarfen. Und auch die Live-Shows sind Sexismus pur. Mal verschlingt eine wilde Zunge junge Frauen und dann - harmlosere Variante - zeigt Richards seine halb entblößte Brust im Windkanal.

Für Seriosität sorgt in der Band allenfalls Schlagzeuger Charlie Watts (71). Der Einzige, der weniger durch Drogen- und Frauengeschichten, sondern durch britische Eleganz glänzt. Er soll es auch sein, der die regelmäßigen Streitereien zwischen den Kampfhähnen Jagger und Richards schlichtet. Denn die Band stand schon mehr als einmal kurz vor der Auflösung.

50 Jahre Rock'n'Roll? Eine Leistung, die dem Genre widerspricht. Doch wenn die Stones kommendes Jahr wieder so unverschämte Ticketpreise verlangen, dann werde ich genauso hingehen wie alle anderen Fans auch. Sie sind einfach cool.