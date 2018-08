Die ''Prognos''-Studie hat unter anderem die Kleinkind-Betreuung im Kreis - hier im Kindergarten in Aglasterhausen - analysiert. Und spricht von einer ''strukturschwachen Region für Familien''. Das wollen die Einwohner des Neckar-Odenwald-Kreises so nicht stehen lassen. Foto: Schattauer

Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. "Strukturschwache Region für Familien" - so lautet das vernichtende Urteil der "Prognos AG" für den Neckar-Odenwald-Kreis. Nachzulesen sind Ergebnis und Eckpunkte im kürzlich veröffentlichten "Familienatlas 2012". Mit dem Ergebnis allerdings - der Neckar-Odenwald-Kreis wurde als einziger Landkreis in Baden-Württemberg in die schlechteste von neun Kategorien eingeordnet - sind die Menschen, die zwischen Hardheim und Aglasterhausen leben, nicht einverstanden. "Wir sind doch sehr verwundert", lautete der Kommentar von Peter Fieger, persönlicher Referent von Landrat Achim Brötel. Im Landratsamt wolle man die Studie nun "ganz genau analysieren".

Ebenfalls einen intensiveren Blick will der Landtagsabgeordnete Georg Nelius (SPD) auf die Studie werfen. In einem offenen Brief an die Prognos AG schreibt Nelius: "Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir Ihr statistisches Material, das zu dieser verheerenden Einstufung führte, zukommen lassen könnten." Nelius selbst bewertet die Lebenssituation im Neckar-Odenwald-Kreis anders: "Ich bitte um Verständnis, wenn ich, als guter Kenner der Lebenswirklichkeiten in beiden Kreisen (gemeint ist der benachbarte Main-Tauber-Kreis, Anm. d. Red.), Ihrer Einstufung des Neckar-Odenwald-Kreises sehr deutlich widerspreche. Eine Strukturschwäche für Familien sehe ich in beiden Kreisen nicht."

Tilmann Knittel, Projektleiter Soziales und Familie bei der Prognos AG, räumt auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung ein, dass "in der Region zweifellos ein hoher Auskunfts- und Erklärungsbedarf" bestehe. "Zunächst möchte ich anmerken, dass die Zuordnung von Kreisen zu den neun Regionengruppen nach einem relativ groben Raster erfolgt. Diese grobe Einteilung bringt mit sich, dass bei knappen Zuordnungen zu einer besseren beziehungsweise schlechteren Gruppe der Eindruck zu starker Unterschiede zwischen den Kreisen entstehen kann", erklärt Knittel. Anspruch des Familienatlas sei auch keine umfassende und abschließende Bewertung der Kreise. Vielmehr sollten die Ergebnisse Anlass und Hilfe zur Auseinandersetzung mit Stärken und Schwächen vor Ort geben.

Dieses Ziel hat die Prognos AG zumindest erreicht. Neben Georg Nelius hat sich nämlich auch Charlotte Schneidewind-Hartnagel (Bündnis 90/Grüne), Betreuungsabgeordnete des Neckar-Odenwald-Kreises, zu Wort gemeldet: "Statistische Parameter geben nun einmal nicht die Realität wieder, sie geben höchstens Hinweise auf mögliche Mittelwerte", erläutert sie und fügt noch hinzu: "Sicher muss das Leben auf dem Land anders organisiert werden, und es liegt nicht alles um die Ecke. Dennoch gibt es viele Familien, die den ländlichen Raum den urbanen Ballungszentren vorziehen." Die Lebensqualität im Landkreis zeichne sich durch intakte Natur und eine unbelastete, saubere Umwelt aus. Nachbarschaftshilfe, Tourismusangebote, eine gute Vereinsstruktur und ein überdurchschnittlich hohes ehrenamtliches Engagement biete den Menschen eine hohe Lebensqualität.

"Weiter beschwichtigen und klagen hilft nicht". Diese deutliche Botschaft richtet Hans Slama, Gemeinderat in Mudau und Ortsvorsteher von Langenelz, an die beiden Landespolitiker: "Es hilft uns leider wenig, wenn sie das gezeichnete Bild vom ,grauen Hinterland' als falsch charakterisieren", schreibt er in einem offenen Brief an die Abgeordneten. In letzter Zeit würden sich die negativen Statistiken über den Neckar-Odenwald-Kreis häufen, erinnert fühle man sich an die Badener Zeit, als die Region abschätzig als "Badisch Sibirien" bezeichnet wurde.

Slamas Appell lautet deshalb, nach Lösungen zu suchen: "Kommen Sie vor Ort, sprechen Sie mit der Bevölkerung über die Sorgen und Nöte der angeführten Punkte und beeinflussen Sie sie positiv."